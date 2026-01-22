Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
00:35 22.01.2026
Российский боец эвакуировал восьмерых раненых товарищей под огнем ВСУ
Старший сержант российских Вооружённых Сил Артём Старченко в ходе одного из эпизодов спецоперации под огнём артиллерии и риском атаки дронов ВСУ эвакуировал... РИА Новости, 22.01.2026
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Старший сержант российских Вооружённых Сил Артём Старченко в ходе одного из эпизодов спецоперации под огнём артиллерии и риском атаки дронов ВСУ эвакуировал восьмерых раненых товарищей, сообщили в Минобороны РФ.
Подразделение Артёма Старченко выполняло задачу по эвакуации раненых с линии боевого соприкосновения.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Раненный российский боец уничтожил несколько боевиков ВСУ
20 января, 00:41
"В ходе выполнения задачи противник применял артиллерию и ударные беспилотные летательные аппараты. Под плотным огнем ВСУ Артем Старченко эвакуировал восемь наших военнослужащих и своевременно оказал медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасти жизни российских военнослужащих удалось благодаря мужеству и профессионализму Старченко.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
