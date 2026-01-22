https://ria.ru/20260122/spetsoperatsiya-2069450947.html
Российский боец эвакуировал восьмерых раненых товарищей под огнем ВСУ
Российский боец эвакуировал восьмерых раненых товарищей под огнем ВСУ - РИА Новости, 22.01.2026
Российский боец эвакуировал восьмерых раненых товарищей под огнем ВСУ
Старший сержант российских Вооружённых Сил Артём Старченко в ходе одного из эпизодов спецоперации под огнём артиллерии и риском атаки дронов ВСУ эвакуировал... РИА Новости, 22.01.2026
Российский боец эвакуировал восьмерых раненых товарищей под огнем ВСУ
Старший сержант Старченко эвакуировал восьмерых раненых товарищей под огнем ВСУ