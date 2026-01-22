Российский боец эвакуировал восьмерых раненых товарищей под огнем ВСУ

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Старший сержант российских Вооружённых Сил Артём Старченко в ходе одного из эпизодов спецоперации под огнём артиллерии и риском атаки дронов ВСУ эвакуировал восьмерых раненых товарищей, сообщили в Минобороны РФ.