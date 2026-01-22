Рейтинг@Mail.ru
Спасатели из Москвы помогают искать детей, провалившихся под лед в Брянске - РИА Новости, 22.01.2026
12:22 22.01.2026 (обновлено: 12:27 22.01.2026)
Спасатели из Москвы помогают искать детей, провалившихся под лед в Брянске
Спасатели из Москвы помогают искать детей, провалившихся под лед в Брянске
Специалисты из Калужской и Орловской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга присоединились к поиску провалившихся под лед детей на реке Десна в Брянске,... РИА Новости, 22.01.2026
происшествия
москва
брянск
орловская область
москва
брянск
орловская область
происшествия, москва, брянск, орловская область
Происшествия, Москва, Брянск, Орловская область
Спасатели из Москвы помогают искать детей, провалившихся под лед в Брянске

Спасатели из Москвы и регионов ищут детей, провалившихся под лед в Брянске

© Фото : Брянская городская администрация/TelegramПоиск провалившихся под лед детей на реке Десна в Брянске
Поиск провалившихся под лед детей на реке Десна в Брянске - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : Брянская городская администрация/Telegram
Поиск провалившихся под лед детей на реке Десна в Брянске
ТУЛА, 22 янв - РИА Новости. Специалисты из Калужской и Орловской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга присоединились к поиску провалившихся под лед детей на реке Десна в Брянске, сообщила пресс-служба правительства Брянской области.
Во вторник горадминистрация сообщила, что водолазы ищут провалившихся под лед детей на реке Десна в Бежицком районе. По сообщениям очевидцев, несовершеннолетние катались на ватрушке с крутого берега на лед и выскочили на полынью. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двух или более лиц (часть 3 статьи 109 УК РФ). Акватория поисков расширена до 2 тысяч квадратных метров. Во льду для погружения спасателей и техники пробурили свыше 500 лунок.
Брянске развернута беспрецедентная по масштабам операция по поиску детей, провалившихся под лед. По запросу брянских спасателей на помощь оперативно прибыли специалисты с оборудованием из соседних Орловской и Калужской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
По данным регионального правительства, поисково-спасательная группировка насчитывает более 70 человек и 18 единиц специализированной техники. Работают два робототехнических глубоководных комплекса, позволяющие обследовать дно водоема и расширить зону поиска.
ПроисшествияМоскваБрянскОрловская область
 
 
