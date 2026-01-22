Спасатели из Москвы помогают искать детей, провалившихся под лед в Брянске

ТУЛА, 22 янв - РИА Новости. Специалисты из Калужской и Орловской областей, а также Москвы и Санкт-Петербурга присоединились к поиску провалившихся под лед детей на реке Десна в Брянске, сообщила пресс-служба правительства Брянской области.
Во вторник горадминистрация сообщила, что водолазы ищут провалившихся под лед детей на реке Десна в Бежицком районе. По сообщениям очевидцев, несовершеннолетние катались на ватрушке с крутого берега на лед и выскочили на полынью. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двух или более лиц (часть 3 статьи 109 УК РФ). Акватория поисков расширена до 2 тысяч квадратных метров. Во льду для погружения спасателей и техники пробурили свыше 500 лунок.
"В Брянске развернута беспрецедентная по масштабам операция по поиску детей, провалившихся под лед. По запросу брянских спасателей на помощь оперативно прибыли специалисты с оборудованием из соседних Орловской и Калужской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.
По данным регионального правительства, поисково-спасательная группировка насчитывает более 70 человек и 18 единиц специализированной техники. Работают два робототехнических глубоководных комплекса, позволяющие обследовать дно водоема и расширить зону поиска.