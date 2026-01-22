SpaceX запустит спутники для ИИ на солнечной энергии, рассказал Маск

ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его космическая компания SpaceX в ближайшие годы начнёт выводить на орбиту вычислительную инфраструктуру для искусственного интеллекта, работающую на солнечной энергии.