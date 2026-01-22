Рейтинг@Mail.ru
SpaceX запустит спутники для ИИ на солнечной энергии, рассказал Маск
19:58 22.01.2026 (обновлено: 20:45 22.01.2026)
SpaceX запустит спутники для ИИ на солнечной энергии, рассказал Маск
SpaceX запустит спутники для ИИ на солнечной энергии, рассказал Маск
SpaceX запустит спутники для ИИ на солнечной энергии, рассказал Маск
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его космическая компания SpaceX в ближайшие годы начнёт выводить на орбиту вычислительную инфраструктуру для... РИА Новости, 22.01.2026
технологии, давос, илон маск, spacex
Технологии, Давос, Илон Маск, SpaceX
SpaceX запустит спутники для ИИ на солнечной энергии, рассказал Маск

Маск: в ближайшие годы SpaceX запустит спутники для ИИ на солнечной энергии

© REUTERS / Denis BalibouseИлон Маск на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 22 января 2026
Илон Маск на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 22 января 2026 - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Илон Маск на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 22 января 2026
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его космическая компания SpaceX в ближайшие годы начнёт выводить на орбиту вычислительную инфраструктуру для искусственного интеллекта, работающую на солнечной энергии.
"На самом деле всё сводится к Солнцу, и именно поэтому одной из вещей, которые мы будем делать со SpaceX в ближайшие несколько лет, станет запуск спутников для ИИ, работающих на солнечной энергии, ведь космос является источником колоссальной энергии, и при этом не нужно занимать пространство на Земле", - сказал Маск во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Ранее СМИ сообщали о планах Маска по запуску спутников нового поколения, которые будут функционировать как орбитальные центры данных.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Маск назвал истинную цель создания SpaceX
13 января, 04:13
 
ТехнологииДавосИлон МаскSpaceX
 
 
