В Совфеде прокомментировали идею создания Совета мира по Газе

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Предложение США создать "Совет мира" по Газе является позитивным шагом, любые международные организации, которые будут действовать в интересах поддержания мира на планете, должны быть поддержаны, считает сенатор Владимир Джабаров.
Инициатива президента США Дональда Трампа по созданию "Совета мира" направлена на урегулирование ситуации в Палестине и секторе Газа, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент Палестины Махмуд Аббас в четверг прибыл в Кремль на переговоры с российским лидером.
"Нас пригласили туда, причём настойчиво нас приглашает президент США, чьей идеей является создание этого "Совета мира". Мы пока изучаем эти документы, как сказал наш президент. Очень внимательно этим вопросом занимается сейчас МИД России. Но в принципе, я думаю, что это позитивный шаг", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия 24".
По его мнению, любые международные организации, новые, старые, которые будут действовать в интересах поддержания мира на планете, они всегда должны быть поддержаны. "И мы традиционно поддерживаем такие шаги", - сказал Джабаров.
Тем более это касается Газы, палестинского народа, "с которым у нас отношения давние, дружеские", заключил политик.