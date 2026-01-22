Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде прокомментировали идею создания Совета мира по Газе
14:11 22.01.2026
В Совфеде прокомментировали идею создания Совета мира по Газе
В Совфеде прокомментировали идею создания Совета мира по Газе - РИА Новости, 22.01.2026
В Совфеде прокомментировали идею создания Совета мира по Газе
Предложение США создать "Совет мира" по Газе является позитивным шагом, любые международные организации, которые будут действовать в интересах поддержания мира... РИА Новости, 22.01.2026
В Совфеде прокомментировали идею создания Совета мира по Газе

Сенатор Джабаров назвал идею Трампа о создании Совета мира по Газе позитивной

© Фото : Пресс-служба Совета ФедерацииЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : Пресс-служба Совета Федерации
Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Предложение США создать "Совет мира" по Газе является позитивным шагом, любые международные организации, которые будут действовать в интересах поддержания мира на планете, должны быть поддержаны, считает сенатор Владимир Джабаров.
Инициатива президента США Дональда Трампа по созданию "Совета мира" направлена на урегулирование ситуации в Палестине и секторе Газа, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Путин обсудил с Совбезом Совет мира по Газе, Гренландию и визит Уиткоффа
21 января, 22:36
Президент Палестины Махмуд Аббас в четверг прибыл в Кремль на переговоры с российским лидером.
"Нас пригласили туда, причём настойчиво нас приглашает президент США, чьей идеей является создание этого "Совета мира". Мы пока изучаем эти документы, как сказал наш президент. Очень внимательно этим вопросом занимается сейчас МИД России. Но в принципе, я думаю, что это позитивный шаг", - сказал сенатор в эфире телеканала "Россия 24".
По его мнению, любые международные организации, новые, старые, которые будут действовать в интересах поддержания мира на планете, они всегда должны быть поддержаны. "И мы традиционно поддерживаем такие шаги", - сказал Джабаров.
Тем более это касается Газы, палестинского народа, "с которым у нас отношения давние, дружеские", заключил политик.
Московский кремль - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Россия изучает детали предложения о создании "Совета мира" по Газе
19 января, 12:36
 
В миреСШАПалестинаРоссияВладимир ДжабаровДональд ТрампВладимир ПутинОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
