Постпред Белоруссии назвал Совет мира подсказкой для ОБСЕ - РИА Новости, 22.01.2026
17:19 22.01.2026
Постпред Белоруссии назвал Совет мира подсказкой для ОБСЕ
в мире
белоруссия
сша
дональд трамп
обсе
совет мира по газе
белоруссия
сша
в мире, белоруссия, сша, дональд трамп, обсе, совет мира по газе
В мире, Белоруссия, США, Дональд Трамп, ОБСЕ, Совет мира по Газе
Постпред Белоруссии назвал Совет мира подсказкой для ОБСЕ

Дапкюнас назвал Совет мира подсказкой для ОБСЕ, как выйти из кризиса

© AP Photo / Ronald ZakЗдание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Ronald Zak
Здание штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия. Архивное фото
МИНСК, 22 янв - РИА Новости. Белоруссия считает инициативу президента США Дональда Трампа о создании "Совета мира" по Газе "важнейшей подсказкой" для ОБСЕ, как организовать диалог и преодолеть глубочайший кризис, заявил постоянный представитель республики при ОБСЕ Андрей Дапкюнас.
"Инициатива президента Трампа – ценнейшая подсказка для ОБСЕ: или государства-участники, разделённые пропастью непонимания и вражды, всё-таки смогут ответственно задействовать механизмы ОБСЕ для равноправного уважительного диалога, или организация просто канет в лету", - заявил он на заседании Постоянного совета ОБСЕ, текст заявления распространила пресс-служба белорусского МИД.
Дапкюнас отметил глубочайший кризис ОБСЕ.
"Наша организация, создававшаяся как пространство равноправного диалога и консенсуса, сегодня переживает глубочайший кризис. Использование мнения большинства для продвижения узкополитических интересов, подмена сотрудничества конфронтацией, утрата культуры компромисса – всё это серьёзно подрывает доверие к ОБСЕ как к универсальному механизму безопасности. Инициатива об учреждении Совета мира – это попытка вернуть международным отношениям утраченное доверие, уважение и способность договариваться", - сказал Дапкюнас.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали о том, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных. В среду спецпосланник президента Стив Уиткофф рассказал о том, что Вашингтон получил согласие на участие в работе совета от 20-25 стран.
В миреБелоруссияСШАДональд ТрампОБСЕСовет мира по Газе
 
 
