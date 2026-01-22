Постпред Белоруссии назвал Совет мира подсказкой для ОБСЕ

МИНСК, 22 янв - РИА Новости. Белоруссия считает инициативу президента США Дональда Трампа о создании "Совета мира" по Газе "важнейшей подсказкой" для ОБСЕ, как организовать диалог и преодолеть глубочайший кризис, заявил постоянный представитель республики при ОБСЕ Андрей Дапкюнас.

"Наша организация, создававшаяся как пространство равноправного диалога и консенсуса, сегодня переживает глубочайший кризис. Использование мнения большинства для продвижения узкополитических интересов, подмена сотрудничества конфронтацией, утрата культуры компромисса – всё это серьёзно подрывает доверие к ОБСЕ как к универсальному механизму безопасности. Инициатива об учреждении Совета мира – это попытка вернуть международным отношениям утраченное доверие, уважение и способность договариваться", - сказал Дапкюнас.