Совет мира вписывается в систему многополярного мира, считает Белоруссия

МИНСК, 22 янв - РИА Новости. Создаваемый США "Совет мира" по Газе вписывается в систему многополярного мира, он не заменит Организацию Объединенных Наций, но может способствовать сбалансированности мира, заявил журналистам председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания (нижней палаты парламента) Белоруссии Сергей Рачков.

Он также указал на различия между ООН и "Советом мира". "ООН - структура межгосударственного диалога и взаимодействия на равноправной основе. Совет мира - клуб лидеров государств, авторитет и опыт которых может быть задействован для разрешения крупных международных и региональных конфликтов. Да, ООН необходимо модернизировать. Но многолетние дискуссии о реформировании не сдвигаются с места по причине различных интересов государств-участников", - сказал Рачков.