Совет мира вписывается в систему многополярного мира, считает Белоруссия 22.01.2026
12:37 22.01.2026
Совет мира вписывается в систему многополярного мира, считает Белоруссия
Совет мира вписывается в систему многополярного мира, считает Белоруссия - РИА Новости, 22.01.2026
Совет мира вписывается в систему многополярного мира, считает Белоруссия
в мире
сша
белоруссия
австралия
дональд трамп
александр лукашенко
стив уиткофф
оон
сша
белоруссия
австралия
в мире, сша, белоруссия, австралия, дональд трамп, александр лукашенко, стив уиткофф, оон, шос, брикс
В мире, США, Белоруссия, Австралия, Дональд Трамп, Александр Лукашенко, Стив Уиткофф, ООН, ШОС, БРИКС
Совет мира вписывается в систему многополярного мира, считает Белоруссия

Депутат Рачков: Совет мира по Газе вписывается в систему многополярного мира

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
Флаг Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 22 янв - РИА Новости. Создаваемый США "Совет мира" по Газе вписывается в систему многополярного мира, он не заменит Организацию Объединенных Наций, но может способствовать сбалансированности мира, заявил журналистам председатель комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания (нижней палаты парламента) Белоруссии Сергей Рачков.
"Попытки предложить свежие подходы по вопросам глобального управления, пусть и с привязкой к своим национальным интересам, представляются заслуживающими внимания, а также свидетельствуют о том, что США серьезно обратили внимание на процесс формирующегося многополярного миропорядка и не хотят, уже и не могут оставаться в стороне", - сказал Рачков.
Логотип Международного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Давосе подпишут устав Совета мира по Газе
Вчера, 00:26
По его убеждению, "Совет мира" не заменит ООН. "Опасения, что "Совет мира" может подменить ООН или укрепить гегемонию США, или создать противовес ШОС и БРИКС, на мой взгляд, напрасны. Этот международный орган может способствовать большей сбалансированности мира, в том числе в какой-то степени снизить зависимость от расширяющихся односторонних действий США. Ничто не заменит легитимную мировую организацию из-за универсальности принципов ее построения и деятельности", - сказал глава комиссии.
Он также указал на различия между ООН и "Советом мира". "ООН - структура межгосударственного диалога и взаимодействия на равноправной основе. Совет мира - клуб лидеров государств, авторитет и опыт которых может быть задействован для разрешения крупных международных и региональных конфликтов. Да, ООН необходимо модернизировать. Но многолетние дискуссии о реформировании не сдвигаются с места по причине различных интересов государств-участников", - сказал Рачков.
Он не исключает, что в "Совете мира" получится быстрее договариваться по серьезным проблемам, чем в СБ ООН, или разрабатывать предложения, принятие которых можно было бы провести через легитимный орган, каким выступает СБ ООН. Рачков уверен, что вхождение Белоруссии в "Совет мира" отвечает национальным интересам. "Это еще одно свидетельство авторитета президента Александра Лукашенко и правильности внешнеполитической линии Республики Беларусь", - сказал депутат.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали о том, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных. В среду спецпосланник президента Стив Уиткофф рассказал о том, что Вашингтон получил согласие на участие в работе совета от 20-25 стран.
Трамп в одном из своих заявлений допустил, что создаваемый США "Совет мира" может прийти на замену ООН, поскольку пока организация "не очень полезна".
В самой же ООН отвергли идею Трампа о создании новой организации для поддержания мира и безопасности. Председатель 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Анналена Бербок в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе заявила, что международная организация, центральной задачей и целью которой является поддержание "мира во всем мире", уже существует.
Флаги НАТО и Финляндии у здания Министерства внутренних дел в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Финляндия еще не приняла решение по участию в Совете мира по Газе
Вчера, 11:20
 
