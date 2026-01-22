Мосгорсуд оставил экс-губернатора Курской области в СИЗО

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении ареста экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову и бывшему первому замгубернатора Алексею Дедову, обвиняемым в хищениях на строительстве фортификаций в курском приграничье, сообщили РИА Новости в суде.