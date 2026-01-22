Мосгорсуд оставил экс-губернатора Курской области в СИЗО

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении ареста экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову и бывшему первому замгубернатора Алексею Дедову, обвиняемым в хищениях на строительстве фортификаций в курском приграничье, сообщили РИА Новости в суде.
Фигурант дела о курских фортификациях рассказал о договоре с Дедовым
25 декабря 2025, 18:34
"Московский городской суд оставил без изменения постановление Мещанского районного суда города Москвы о продлении срока содержания под стражей в отношении Смирнова Алексея Борисовича и Дедова Алексея Владимировича, обвиняемых в хищении денежных средств", - сказали в пресс-служба суда.
По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", дело бывшего главы которой Владимира Лукина сейчас рассматривает суд в Курске.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева.
Суд в Курске назначил Васильеву 5,5 лет лишения свободы по делу о хищениях. Экс-депутат признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело рассмотрели в особом порядке.
Свидетель по делу о хищениях на курских фортификациях раскрыл подробности
24 декабря 2025, 23:43