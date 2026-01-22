Рейтинг@Mail.ru
Мосгорсуд оставил экс-губернатора Курской области в СИЗО - РИА Новости, 22.01.2026
12:42 22.01.2026
Мосгорсуд оставил экс-губернатора Курской области в СИЗО
Мосгорсуд оставил экс-губернатора Курской области в СИЗО - РИА Новости, 22.01.2026
Мосгорсуд оставил экс-губернатора Курской области в СИЗО
Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении ареста экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову и бывшему первому замгубернатора Алексею Дедову, обвиняемым РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T12:42:00+03:00
2026-01-22T12:42:00+03:00
происшествия
москва
курск
курская область
алексей смирнов (политик)
алексей дедов
владимир лукин
московский городской суд
москва
курск
курская область
происшествия, москва, курск, курская область, алексей смирнов (политик) , алексей дедов, владимир лукин, московский городской суд, министерство внутренних дел рф (мвд россии), курская областная дума
Происшествия, Москва, Курск, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Алексей Дедов, Владимир Лукин, Московский городской суд, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Курская областная Дума
Мосгорсуд оставил экс-губернатора Курской области в СИЗО

Мосгорсуд оставил в силе продление ареста экс-главе Курской области Смирнову

© РИА Новости / пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыАлексей Смирнов в Мещанском районном суде Москвы
Алексей Смирнов в Мещанском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Алексей Смирнов в Мещанском районном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении ареста экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову и бывшему первому замгубернатора Алексею Дедову, обвиняемым в хищениях на строительстве фортификаций в курском приграничье, сообщили РИА Новости в суде.
Мещанский районный суд Москвы 11 декабря продлил срок ареста Смирнову до 15 марта, Дедову - до 16 марта. Защита обжаловала это решение.
"Московский городской суд оставил без изменения постановление Мещанского районного суда города Москвы о продлении срока содержания под стражей в отношении Смирнова Алексея Борисовича и Дедова Алексея Владимировича, обвиняемых в хищении денежных средств", - сказали в пресс-служба суда.
По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", дело бывшего главы которой Владимира Лукина сейчас рассматривает суд в Курске.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева.
Суд в Курске назначил Васильеву 5,5 лет лишения свободы по делу о хищениях. Экс-депутат признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело рассмотрели в особом порядке.
ПроисшествияМоскваКурскКурская областьАлексей Смирнов (политик)Алексей ДедовВладимир ЛукинМосковский городской судМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Курская областная Дума
 
 
