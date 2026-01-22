СМИ: житель Британии попытался подражать Путину и попал под следствие

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Комиссар по борьбе с преступностью Лестершира и Рутленда Руперт Мэттьюс попал под следствие из-за того, что попросил офицера полиции организовать для него фотосессию в стиле Владимира Путина, пишет Daily Mail.
"Мэттьюс по собственной инициативе отправил электронное письмо сотруднице полиции Лестершира с просьбой организовать для него фотосессию на лошади для его предвыборной листовки, взяв в качестве образца фотографию президента России Владимира Путина, позирующего без футболки на лошади", — пишет газета со ссылкой на отчет для Независимого управления по надзору за действиями полиции (IOPC).
Отмечается, что жалоба касается "обвинений в умышленном поощрении или содействии правонарушению и неправомерных действиях при исполнении служебных обязанностей".
По данным Daily Mail, специалисты управления не нашли доказательств уголовного преступления. Дело направили в комиссию по вопросам полиции и преступности, где небольшой подкомитет должен будет обсудить произошедшее с Мэттьюсом.
Известные фотографии, где Владимир Путин запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, были сделаны во время отдыха в Туве в августе 2009 года. Тогда он занимал должность председателя правительства России.
