Рейтинг@Mail.ru
СМИ: житель Британии попытался подражать Путину и попал под следствие - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 22.01.2026 (обновлено: 18:09 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/smi-2069603919.html
СМИ: житель Британии попытался подражать Путину и попал под следствие
СМИ: житель Британии попытался подражать Путину и попал под следствие - РИА Новости, 22.01.2026
СМИ: житель Британии попытался подражать Путину и попал под следствие
Комиссар по борьбе с преступностью Лестершира и Рутленда Руперт Мэттьюс попал под следствие из-за того, что попросил офицера полиции организовать для него... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T15:18:00+03:00
2026-01-22T18:09:00+03:00
в мире
россия
лестершир
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065366237_0:117:3231:1934_1920x0_80_0_0_3ee8edc09d662a07d2226dfd57bc56dc.jpg
https://ria.ru/20260112/vsu-2067301553.html
россия
лестершир
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065366237_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f37e354aba30242de803449edf7976b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, лестершир, владимир путин
В мире, Россия, Лестершир, Владимир Путин
СМИ: житель Британии попытался подражать Путину и попал под следствие

DM: чиновник в Британии попал под следствие, пытаясь сделать фото в стиле Путина

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Комиссар по борьбе с преступностью Лестершира и Рутленда Руперт Мэттьюс попал под следствие из-за того, что попросил офицера полиции организовать для него фотосессию в стиле Владимира Путина, пишет Daily Mail.
"Мэттьюс по собственной инициативе отправил электронное письмо сотруднице полиции Лестершира с просьбой организовать для него фотосессию на лошади для его предвыборной листовки, взяв в качестве образца фотографию президента России Владимира Путина, позирующего без футболки на лошади", — пишет газета со ссылкой на отчет для Независимого управления по надзору за действиями полиции (IOPC).
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ Владимир Путин на отдыхе в Республике Тыва
Премьер-министр РФ Владимир Путин на отдыхе в Республике Тыва - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Премьер-министр РФ Владимир Путин на отдыхе в Республике Тыва. Архивное фото
Отмечается, что жалоба касается "обвинений в умышленном поощрении или содействии правонарушению и неправомерных действиях при исполнении служебных обязанностей".
По данным Daily Mail, специалисты управления не нашли доказательств уголовного преступления. Дело направили в комиссию по вопросам полиции и преступности, где небольшой подкомитет должен будет обсудить произошедшее с Мэттьюсом.
Известные фотографии, где Владимир Путин запечатлен обнаженным по пояс верхом на лошади, были сделаны во время отдыха в Туве в августе 2009 года. Тогда он занимал должность председателя правительства России.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Финляндии сделали неожиданное заявление о Путине
12 января, 06:15
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреРоссияЛестерширВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала