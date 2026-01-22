Valero купила первую партию венесуэльской нефти, пишут СМИ

По информации источников, американские нефтеперерабатывающие заводы начали получать предложения о поставках тяжелой венесуэльской нефти марки Merey с прошлой недели. Изначально предлагалась скидка от шести до 7,50 долларов за баррель от цены эталонной марки Brent.