Valero купила первую партию венесуэльской нефти, пишут СМИ
05:21 22.01.2026
Valero купила первую партию венесуэльской нефти, пишут СМИ
Американская нефтяная компания Valero Energy приобрела первую партию венесуэльской сырой нефти в рамках соглашения Вашингтона с Каракасом, передает агентство... РИА Новости, 22.01.2026
2026
Valero купила первую партию венесуэльской нефти, пишут СМИ

Место добычи нефти
© AP Photo / Martha Irvine, File
Место добычи нефти. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 янв – РИА Новости. Американская нефтяная компания Valero Energy приобрела первую партию венесуэльской сырой нефти в рамках соглашения Вашингтона с Каракасом, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.
В начале января президент США Дональд Трамп объявил, что власти Венесуэлы передадут Соединенным Штатам до 50 миллионов баррелей нефти для продажи, подчеркнув, что он лично будет контролировать доходы от этой сделки.
"Нефть была куплена компанией Valero у торгового дома Vitol, сообщил один из двух источников. Согласно двум источникам, сырье было продано для поставки на побережье Мексиканского залива США со скидкой около 8,50 - 9,50 долларов относительно марки Brent", - передает агентство.
По информации источников, американские нефтеперерабатывающие заводы начали получать предложения о поставках тяжелой венесуэльской нефти марки Merey с прошлой недели. Изначально предлагалась скидка от шести до 7,50 долларов за баррель от цены эталонной марки Brent.
