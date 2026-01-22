Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий назвал Зеленского "политическим шакалом", унизившим своих спонсоров - РИА Новости, 22.01.2026
21:57 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/slutskiy-2069706424.html
Слуцкий назвал Зеленского "политическим шакалом", унизившим своих спонсоров
Слуцкий назвал Зеленского "политическим шакалом", унизившим своих спонсоров - РИА Новости, 22.01.2026
Слуцкий назвал Зеленского "политическим шакалом", унизившим своих спонсоров
Владимир Зеленский, как "настоящий политический шакал", публично унизил своих европейских спонсоров, и будь у европейцев больше достоинства, Зеленскому "указали РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T21:57:00+03:00
2026-01-22T21:57:00+03:00
в мире
европа
давос
украина
владимир зеленский
леонид слуцкий (политик)
марк рютте
госдума рф
Слуцкий назвал Зеленского "политическим шакалом", унизившим своих спонсоров

Слуцкий: Зеленский как политический шакал публично унизил своих спонсоров из ЕС

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский, как "настоящий политический шакал", публично унизил своих европейских спонсоров, и будь у европейцев больше достоинства, Зеленскому "указали бы на дверь", заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе попытался высмеять Европу за неспособность себя защитить. Он также заявил, что Украина якобы помогла бы Европе защитить Гренландию, если бы ее приняли в НАТО.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Двойные стандарты раздирают европейских политиков, заявил Слуцкий
Вчера, 21:28
"Зеленский, как настоящий политический шакал, публично унизил своих европейских спонсоров на кураже от встречи с (президентов США Дональдом) Трампом. "Если Украина будет с Европой, об Европу никто не будет вытирать ноги", - заявил укрофюрер в Давосе, куда спешно прискакал по щелчку американского лидера", - написал Слуцкий в Telegram-канале.
Одновременно, по словам депутата Госдумы, Зеленский обесценил поддержку со стороны ЕС и заявил, что никакие гарантии безопасности не будут работать без Соединенных Штатов, а также высмеял европейцев за отправку "40 солдат в Гренландию", обвинив их в слабости и не готовности идти на решительные действия.
"Будь у европейцев больше достоинства, Зеленскому указали бы на дверь. Но евромазохисты, видимо, повязаны с ним "одной цепью". Генсек НАТО Марк Рютте примирительно призвал не отвлекаться на спор вокруг Гренландии и продолжать оказывать помощь киевскому режиму: "Мы должны обеспечить бесперебойный поток военной поддержки и не упускать этот вопрос из виду". Цинизм и наглость Зеленского они заслужили своей оголтелой русофобией", - добавил Слуцкий.
Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Зеленский оскорбил Орбана в своей речи в Давосе
Вчера, 19:10
 
