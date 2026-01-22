Двойные стандарты раздирают европейских политиков, заявил Слуцкий

"И самая циничная часть "переобувки": глава немецкого правительства отдельно поблагодарил США за "серьезное отношение" (!) к арктическому направлению. Занавес на сцене давосского водевиля", - добавил глава думского комитета.

"Наше дело - отстаивать суверенитет и интересы России - великой державы и одного из центров многополярного мира, а современная евроэлита, неспособная ни извлечь исторические уроки, ни сделать глобальные выводы из текущей ситуации, так и останется на периферии мировой политики", - заключил политик.