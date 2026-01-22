Двойные стандарты раздирают европейских политиков, заявил Слуцкий

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Двойные стандарты раздирают европейских политиков, сделавших ставку на проект "антиРоссия", сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в четверг подчеркнул, что разделяет обеспокоенность США безопасностью на Крайнем Севере, и отметил, что союзники по НАТО должны делать больше для обеспечения безопасности региона. Он также высказал намерение защищать Данию, Гренландию и Север от угрозы, якобы исходящей от РФ.
"Канцлер Мерц заявил, что будет защищать Данию и Гренландию... от России. Тактика пораженца и приспособленца… Двойные стандарты буквально раздирают европейских политиков, сделавших ставку на проект "антиРоссия", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Депутат Госдумы добавил, что они все так же остаются "вассалами Вашингтона" и вынуждены "делать хорошую мину при плохой игре", продолжая обслуживать интересы сюзерена, и канцлер Германии публично в этом расписался. По словам Слуцкого, не имея никакой возможности повлиять на решимость президента США Дональда Трампа установить американский контроль над датским островом в Арктике, Мерц решил прибегнуть к пресловутой "российской угрозе".
"И самая циничная часть "переобувки": глава немецкого правительства отдельно поблагодарил США за "серьезное отношение" (!) к арктическому направлению. Занавес на сцене давосского водевиля", - добавил глава думского комитета.
Слуцкий напомнил, что Гренландия, как объявлял президент России Владимир Путин, "не наше дело".
"Наше дело - отстаивать суверенитет и интересы России - великой державы и одного из центров многополярного мира, а современная евроэлита, неспособная ни извлечь исторические уроки, ни сделать глобальные выводы из текущей ситуации, так и останется на периферии мировой политики", - заключил политик.
Путин в среду акцентировал внимание, что тема намерений США в отношении Гренландии РФ не касается.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, указывая, что ожидают уважения их территориальной целостности.