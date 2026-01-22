Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий предложил несколько инициатив в области регулирования майнинга - РИА Новости, 22.01.2026
17:37 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/slutskij-2069654586.html
Слуцкий предложил несколько инициатив в области регулирования майнинга
Слуцкий предложил несколько инициатив в области регулирования майнинга - РИА Новости, 22.01.2026
Слуцкий предложил несколько инициатив в области регулирования майнинга
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ряд инициатив в области регулирования майнинга и криптовалюты, в том числе предоставить действующим участникам крипторынка... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T17:37:00+03:00
2026-01-22T17:37:00+03:00
экономика
россия
москва
леонид слуцкий (политик)
лдпр
федеральная налоговая служба (фнс россии)
россия
москва
экономика, россия, москва, леонид слуцкий (политик), лдпр, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Москва, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Слуцкий предложил несколько инициатив в области регулирования майнинга

Слуцкий предложил ввести амнистию на ввезенное оборудование для майнинга

Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ряд инициатив в области регулирования майнинга и криптовалюты, в том числе предоставить действующим участникам крипторынка переходный период сроком до полутора лет, а также ввести амнистию на ранее ввезенное оборудование для майнинга.
В четверг в Москве прошел первый криптофорум ЛДПР "Законодательное регулирование криптовалют и майнинга".
"Следует использовать действующих участников рынка, дать им возможность встроиться в правовую систему, сохранить все их компетенции внутри страны… Предлагаем предусмотреть для действующих участников рынка достаточный для них переходный период для установления внутренних правил и требований, по нашему мнению, такой переходный период должен составлять год - полтора", - сказал Слуцкий в ходе выступления.
Он отметил, что такой переходный период необходим для того, чтобы плавно интегрироваться в правовую систему. По его мнению, государство за это время сможет установить все необходимые правила и требования для регулирования сферы.
"Одним из препятствий остается наличие у российских майнеров оборудования, ввезенного ранее с неверно оформленными документами. Мы предложили ввести амнистию на ранее ввезенное оборудование, если майнер заявил о его наличии и подал заявление на включение в реестр. Это позволит поставить на легальные рельсы большую часть отрасли", - добавил он.
Слуцкий уточнил, что данная мера позволит расширить легализацию криптоотрасли и не позволит майнерам оставаться в тени, опасаясь ответственности за использование оборудования, которое до сих пор не внесено в соответствующие реестры ФНС.
Лидер ЛДПР также призвал Центробанк РФ и Минфин РФ начать сотрудничество с участниками майнинговой отрасли для совместной работы в законодательной сфере.
