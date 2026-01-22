https://ria.ru/20260122/slutskij-2069654586.html
Слуцкий предложил несколько инициатив в области регулирования майнинга
Слуцкий предложил несколько инициатив в области регулирования майнинга - РИА Новости, 22.01.2026
Слуцкий предложил несколько инициатив в области регулирования майнинга
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ряд инициатив в области регулирования майнинга и криптовалюты, в том числе предоставить действующим участникам крипторынка... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T17:37:00+03:00
2026-01-22T17:37:00+03:00
2026-01-22T17:37:00+03:00
экономика
россия
москва
леонид слуцкий (политик)
лдпр
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319255_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_8916c5c993a0fb8bfc5e5e9e27ebe184.jpg
https://ria.ru/20251211/ogranichenija-2061286831.html
https://ria.ru/20260120/gosduma-2069177865.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319255_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_20ae74aeb85a5e44d65b1519158375ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, леонид слуцкий (политик), лдпр, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Москва, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Слуцкий предложил несколько инициатив в области регулирования майнинга
Слуцкий предложил ввести амнистию на ввезенное оборудование для майнинга
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ряд инициатив в области регулирования майнинга и криптовалюты, в том числе предоставить действующим участникам крипторынка переходный период сроком до полутора лет, а также ввести амнистию на ранее ввезенное оборудование для майнинга.
В четверг в Москве
прошел первый криптофорум ЛДПР
"Законодательное регулирование криптовалют и майнинга".
"Следует использовать действующих участников рынка, дать им возможность встроиться в правовую систему, сохранить все их компетенции внутри страны… Предлагаем предусмотреть для действующих участников рынка достаточный для них переходный период для установления внутренних правил и требований, по нашему мнению, такой переходный период должен составлять год - полтора", - сказал Слуцкий
в ходе выступления.
Он отметил, что такой переходный период необходим для того, чтобы плавно интегрироваться в правовую систему. По его мнению, государство за это время сможет установить все необходимые правила и требования для регулирования сферы.
"Одним из препятствий остается наличие у российских майнеров оборудования, ввезенного ранее с неверно оформленными документами. Мы предложили ввести амнистию на ранее ввезенное оборудование, если майнер заявил о его наличии и подал заявление на включение в реестр. Это позволит поставить на легальные рельсы большую часть отрасли", - добавил он.
Слуцкий уточнил, что данная мера позволит расширить легализацию криптоотрасли и не позволит майнерам оставаться в тени, опасаясь ответственности за использование оборудования, которое до сих пор не внесено в соответствующие реестры ФНС
.
Лидер ЛДПР также призвал Центробанк РФ
и Минфин РФ начать сотрудничество с участниками майнинговой отрасли для совместной работы в законодательной сфере.