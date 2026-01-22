Слуцкий предложил несколько инициатив в области регулирования майнинга

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ряд инициатив в области регулирования майнинга и криптовалюты, в том числе предоставить действующим участникам крипторынка переходный период сроком до полутора лет, а также ввести амнистию на ранее ввезенное оборудование для майнинга.

В четверг в Москве прошел первый криптофорум ЛДПР "Законодательное регулирование криптовалют и майнинга".

"Следует использовать действующих участников рынка, дать им возможность встроиться в правовую систему, сохранить все их компетенции внутри страны… Предлагаем предусмотреть для действующих участников рынка достаточный для них переходный период для установления внутренних правил и требований, по нашему мнению, такой переходный период должен составлять год - полтора", - сказал Слуцкий в ходе выступления.

Он отметил, что такой переходный период необходим для того, чтобы плавно интегрироваться в правовую систему. По его мнению, государство за это время сможет установить все необходимые правила и требования для регулирования сферы.

"Одним из препятствий остается наличие у российских майнеров оборудования, ввезенного ранее с неверно оформленными документами. Мы предложили ввести амнистию на ранее ввезенное оборудование, если майнер заявил о его наличии и подал заявление на включение в реестр. Это позволит поставить на легальные рельсы большую часть отрасли", - добавил он.

Слуцкий уточнил, что данная мера позволит расширить легализацию криптоотрасли и не позволит майнерам оставаться в тени, опасаясь ответственности за использование оборудования, которое до сих пор не внесено в соответствующие реестры ФНС