СМИ: кризис вокруг Гренландии изменил трансатлантические отношения

Несмотря на то, что Трамп в последние дни смягчил риторику, заявив об отказе от применения силы и объявив о достижении рамочного соглашения по Гренландии, источники Politico подчёркивают, что союзники США не считают кризис исчерпанным. Частая смена позиций американского президента и его готовность пересматривать договорённости заставляют европейские страны исходить из того, что новые реалии сохранятся и после урегулирования текущей ситуации.