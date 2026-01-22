Рейтинг@Mail.ru
СМИ: кризис вокруг Гренландии изменил трансатлантические отношения
11:19 22.01.2026
СМИ: кризис вокруг Гренландии изменил трансатлантические отношения
СМИ: кризис вокруг Гренландии изменил трансатлантические отношения
Ситуация вокруг притязаний США на Гренландию сформировала новую реальность в трансатлантических отношениях и изменила восприятие союзниками США прежних правил... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T11:19:00+03:00
2026-01-22T11:19:00+03:00
СМИ: кризис вокруг Гренландии изменил трансатлантические отношения

Politico: новые реалии появились в трансатлантических связях из-за Гренландии

Участники акции протеста против США в Нууке, Гренландия. 17 января 2026
Участники акции протеста против США в Нууке, Гренландия. 17 января 2026 - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / Marko Djurica
Участники акции протеста против США в Нууке, Гренландия. 17 января 2026
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Ситуация вокруг притязаний США на Гренландию сформировала новую реальность в трансатлантических отношениях и изменила восприятие союзниками США прежних правил международного взаимодействия, пишет издание Politico.
Как отмечает издание, кризис вокруг Гренландии стал для европейских столиц моментом осознания того, что даже союзнические отношения больше не гарантируют предсказуемости. По словам дипломатов, происходящее создало качественно иную реальность, в которой прежние нормы и договорённости могут быть поставлены под сомнение в любой момент.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Хуже ультиматума: Трамп сделал Европе предложение по Гренландии
Вчера, 08:00
"Это вызывает своего рода страх в Европейском союзе. Становится ясно, что сегодня традиционные подходы - правила, законы - не обязательно применимы. Теперь всё подлежит торгу", - заявил Politico один из европейских дипломатов на условиях анонимности.
Politico подчёркивает, что инициатива президента США Дональда Трампа по Гренландии удивила не только европейских партнёров, но и дипломатов из других регионов мира. Один из неназванных африканских чиновников в Вашингтоне заявил, что его поразили "серьёзность намерений" американского лидера и активность в этом вопросе.
Несмотря на то, что Трамп в последние дни смягчил риторику, заявив об отказе от применения силы и объявив о достижении рамочного соглашения по Гренландии, источники Politico подчёркивают, что союзники США не считают кризис исчерпанным. Частая смена позиций американского президента и его готовность пересматривать договорённости заставляют европейские страны исходить из того, что новые реалии сохранятся и после урегулирования текущей ситуации.
По оценке собеседников издания, сам прецедент вокруг Гренландии уже оказал долговременное влияние на доверие к международным правилам и усилил ощущение, что традиционный порядок больше не является устойчивой основой трансатлантических отношений.
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Daily Mail: Трамп предложит жителям Гренландии по миллиону долларов
Вчера, 07:37
 
