СМИ: кризис вокруг Гренландии изменил трансатлантические отношения

в мире, гренландия, сша, дональд трамп, politico
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Ситуация вокруг притязаний США на Гренландию сформировала новую реальность в трансатлантических отношениях и изменила восприятие союзниками США прежних правил международного взаимодействия, пишет издание Politico.
Как отмечает издание, кризис вокруг Гренландии
стал для европейских столиц моментом осознания того, что даже союзнические отношения больше не гарантируют предсказуемости. По словам дипломатов, происходящее создало качественно иную реальность, в которой прежние нормы и договорённости могут быть поставлены под сомнение в любой момент.
"Это вызывает своего рода страх в Европейском союзе. Становится ясно, что сегодня традиционные подходы - правила, законы - не обязательно применимы. Теперь всё подлежит торгу", - заявил Politico
один из европейских дипломатов на условиях анонимности.
Politico подчёркивает, что инициатива президента США Дональда Трампа
по Гренландии удивила не только европейских партнёров, но и дипломатов из других регионов мира. Один из неназванных африканских чиновников в Вашингтоне
заявил, что его поразили "серьёзность намерений" американского лидера и активность в этом вопросе.
Несмотря на то, что Трамп в последние дни смягчил риторику, заявив об отказе от применения силы и объявив о достижении рамочного соглашения по Гренландии, источники Politico подчёркивают, что союзники США не считают кризис исчерпанным. Частая смена позиций американского президента и его готовность пересматривать договорённости заставляют европейские страны исходить из того, что новые реалии сохранятся и после урегулирования текущей ситуации.
По оценке собеседников издания, сам прецедент вокруг Гренландии уже оказал долговременное влияние на доверие к международным правилам и усилил ощущение, что традиционный порядок больше не является устойчивой основой трансатлантических отношений.