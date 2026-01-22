Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, что привело к эскалации на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/siriya-2069688428.html
Эксперт рассказал, что привело к эскалации на северо-востоке Сирии
Эксперт рассказал, что привело к эскалации на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 22.01.2026
Эксперт рассказал, что привело к эскалации на северо-востоке Сирии
Разногласия и раскол между представителями руководства курдских формирований "Сирийских демократических сил" (СДС) блокировало выполнение соглашений по... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T19:46:00+03:00
2026-01-22T19:46:00+03:00
в мире
сирия
сирийские демократические силы
исламское государство*
рабочая партия курдистана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150182/50/1501825077_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_739e3c36a08699e1612b49e39b7a79ff.jpg
https://ria.ru/20260119/siriya-2068834680.html
https://ria.ru/20260120/soglashenie-2068915793.html
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150182/50/1501825077_60:0:1197:853_1920x0_80_0_0_c7eaf8af16a1a70443b0d2d9be45a380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, сирийские демократические силы, исламское государство*, рабочая партия курдистана
В мире, Сирия, Сирийские демократические силы, Исламское государство*, Рабочая партия Курдистана
Эксперт рассказал, что привело к эскалации на северо-востоке Сирии

Ад-Дугейм: раскол в руководстве СДС привел к эскалации на северо-востоке Сирии

© Фото : SANAСирийские военные
Сирийские военные - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : SANA
Сирийские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 22 янв - РИА Новости. Разногласия и раскол между представителями руководства курдских формирований "Сирийских демократических сил" (СДС) блокировало выполнение соглашений по интеграции в военные структуры Сирии и привело к вооруженной эскалации на северо-востоке страны, выразил мнение в беседе с РИА Новости эксперт, член высшего избирательного комитета САР Хасан ад-Дугейм.
Ранее президент на переходный период Сирии Ахмед аш-Шараа объявил о подписании соглашения с "Сирийскими демократическими силами" которое включает прекращение огня и их интеграцию в ряды правительственных сил. Документ состоит из 14 пунктов, в числе которых значится передача северо-восточных провинций Дейр-эз-Зор и Ракка от автономной курдской администрации сирийскому правительству, которое также возьмет на себя ответственность за дела удерживаемых там в лагерях подозреваемых в связях с террористической группировкой "Исламское государство"* и их семей.
Бойцы Сирийских демократических сил (СДС) - РИА Новости, 1920, 19.01.2026
Сирийские войска атаковали курдов, несмотря на перемирие, заявили в СДС
19 января, 16:29
"По имеющимся данным, внутри СДС действительно наблюдается раскол. Одни склоняются к принятию текущей реальности после отказа США от поддержки, другие призывают к конфронтации и поиску поддержки у любых сторон, вплоть до намеков на Израиль", - сказал агентству ад-Дугейм.
По мнению собеседника агентства, "Сирийские демократические силы" дезориентированы территориально: курдское командование в городе Айн-эль-Араб (Кобани) рассматривает свои варианты отдельно от Камышлы, Камышлы - отдельно от эль-Хасаке. Усиливается и борьба между курдскими формированиями: автономная администрация объявила всеобщую мобилизацию, в то время как командующий СДС Мазлум Абди подписал соглашение, а представители более радикального крыла, связанного с Рабочей партией Курдистана, призывают к жесткому сопротивлению, добавил ад-Дугейм.
"Между тем, соглашение 10 марта (2025 года), по мнению большинства сирийских исследователей и специалистов, гарантировало СДС присутствие в сирийском государстве и в системе безопасности, но не за счет самого государства. Однако они открыто стремились к политической децентрализации и сохранению самостоятельного военного решения", - уточнил эксперт.
Ад-Дугейм объяснил, что сирийское государство не принимает интеграцию каких-либо формирований "единым блоком", будь то курдские или любые другие. Подход Дамаска заключается в ином: организовать эти силы, составить их списки, затем распределить их по военным соединениям, где командиров дивизий и бригад назначает министр обороны, рассказал член высшего избирательного комитета. Соответственно, решения о мире и войне, мобилизации, роспуске и реорганизации должны находиться исключительно в руках сирийского государства, подчеркнул ад-Дугейм.
"Именно с этим СДС не соглашались, настаивая на вхождении в армию единым блоком. Однако сейчас на фоне изменений на земле, в военной и силовой обстановке и фактического краха структуры СДС сирийское государство решило проявить гибкость и открыть путь для индивидуального вступления в ряды армии и сил безопасности - после прохождения всех проверок", - заключил собеседник агентства.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Курдский блокпост в районе Манбидж на трассе М4, переданный сирийской армии - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Представитель курдов рассказал о проработке соглашения с Дамаском
20 января, 00:22
 
В миреСирияСирийские демократические силыИсламское государство*Рабочая партия Курдистана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала