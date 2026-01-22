Эксперт рассказал, что привело к эскалации на северо-востоке Сирии

БЕЙРУТ, 22 янв - РИА Новости. Разногласия и раскол между представителями руководства курдских формирований "Сирийских демократических сил" (СДС) блокировало выполнение соглашений по интеграции в военные структуры Сирии и привело к вооруженной эскалации на северо-востоке страны, выразил мнение в беседе с РИА Новости эксперт, член высшего избирательного комитета САР Хасан ад-Дугейм.

"По имеющимся данным, внутри СДС действительно наблюдается раскол. Одни склоняются к принятию текущей реальности после отказа США от поддержки, другие призывают к конфронтации и поиску поддержки у любых сторон, вплоть до намеков на Израиль", - сказал агентству ад-Дугейм.

По мнению собеседника агентства, "Сирийские демократические силы" дезориентированы территориально: курдское командование в городе Айн-эль-Араб (Кобани) рассматривает свои варианты отдельно от Камышлы, Камышлы - отдельно от эль-Хасаке . Усиливается и борьба между курдскими формированиями: автономная администрация объявила всеобщую мобилизацию, в то время как командующий СДС Мазлум Абди подписал соглашение, а представители более радикального крыла, связанного с Рабочей партией Курдистана , призывают к жесткому сопротивлению, добавил ад-Дугейм.

"Между тем, соглашение 10 марта (2025 года), по мнению большинства сирийских исследователей и специалистов, гарантировало СДС присутствие в сирийском государстве и в системе безопасности, но не за счет самого государства. Однако они открыто стремились к политической децентрализации и сохранению самостоятельного военного решения", - уточнил эксперт.

Ад-Дугейм объяснил, что сирийское государство не принимает интеграцию каких-либо формирований "единым блоком", будь то курдские или любые другие. Подход Дамаска заключается в ином: организовать эти силы, составить их списки, затем распределить их по военным соединениям, где командиров дивизий и бригад назначает министр обороны, рассказал член высшего избирательного комитета. Соответственно, решения о мире и войне, мобилизации, роспуске и реорганизации должны находиться исключительно в руках сирийского государства, подчеркнул ад-Дугейм.

"Именно с этим СДС не соглашались, настаивая на вхождении в армию единым блоком. Однако сейчас на фоне изменений на земле, в военной и силовой обстановке и фактического краха структуры СДС сирийское государство решило проявить гибкость и открыть путь для индивидуального вступления в ряды армии и сил безопасности - после прохождения всех проверок", - заключил собеседник агентства.