"Радио Судного дня" передало новый сигнал
"Радио Судного дня" передало новый сигнал
Сигнал "Супружеский" прозвучал в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня". РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T16:13:00+03:00
общество
радиостанция судного дня
россия
россия
"Радио Судного дня" передало новый сигнал
В эфире радиостанции Судного дня прозвучало слово "супружеский"