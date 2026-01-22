Юрист рассказал, что грозит владельцу обрушившегося ТЦ в Новосибирске

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Собственнику, который самовольно построил здание торгового центра в Новосибирске, где обрушилась крыша, может грозить штраф в размере до 1 миллиона рублей, рассказал РИА Новости юрист, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.

Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в Новосибирске на улице Наумова. Несколько человек были извлечены из-под завалов, один из них скончался. Ранее в мэрии города сообщали, что здание торгового центра в Новосибирске было признано незаконным. Однако собственник оспорил права собственности.

"Административная ответственность может включать штрафы по статье 9.5 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию") за эксплуатацию объекта капитального строительства без разрешения на ввод в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей для юридического лица, а также по статье 9.4 КоАП РФ за нарушения обязательных требований в строительстве с возможностью административного приостановления деятельности на срок до 60 или 90 суток", - рассказал Русяев.

Юрист добавил, что также по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") уголовная ответственность реализуется через возбужденное дело.

"Санкции зависят от последствий: от штрафов и работ до лишения свободы, при тяжком вреде здоровью или смерти санкции строже. Дополнительно следствие может рассмотреть статью 216 УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если будет доказано, что правила безопасности при содержании конструкций нарушены и это в причинной связи с обрушением. Уголовная ответственность ложится на конкретных ответственных лиц: собственника, директора юридического лица, эксплуатирующую организацию, ответственного за эксплуатацию и обследования", - пояснил Русяев.

Как отметил юрист, федеральный технический регламент устанавливает, что безопасность здания при эксплуатации обеспечивается техобслуживанием, периодическими осмотрами, контрольными проверками и ремонтами.