Юрист рассказал, что грозит владельцу обрушившегося ТЦ в Новосибирске
22.01.2026
04:59 22.01.2026
Юрист рассказал, что грозит владельцу обрушившегося ТЦ в Новосибирске
Юрист рассказал, что грозит владельцу обрушившегося ТЦ в Новосибирске - РИА Новости, 22.01.2026
Юрист рассказал, что грозит владельцу обрушившегося ТЦ в Новосибирске
Собственнику, который самовольно построил здание торгового центра в Новосибирске, где обрушилась крыша, может грозить штраф в размере до 1 миллиона рублей,... РИА Новости, 22.01.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
Происшествия, Россия, Новосибирск
Происшествия, Россия, Новосибирск
Юрист рассказал, что грозит владельцу обрушившегося ТЦ в Новосибирске

РИА Новости: владельцу обрушившегося ТЦ грозит штраф до миллиона рублей

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Собственнику, который самовольно построил здание торгового центра в Новосибирске, где обрушилась крыша, может грозить штраф в размере до 1 миллиона рублей, рассказал РИА Новости юрист, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.
Обрушение конструкций крыши на площади 600 квадратных метров и второго этажа двухэтажного здания торгового центра произошло в Новосибирске на улице Наумова. Несколько человек были извлечены из-под завалов, один из них скончался. Ранее в мэрии города сообщали, что здание торгового центра в Новосибирске было признано незаконным. Однако собственник оспорил права собственности.
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Собственника обрушившегося в Новосибирске ТЦ задержали
04:29
"Административная ответственность может включать штрафы по статье 9.5 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию") за эксплуатацию объекта капитального строительства без разрешения на ввод в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей для юридического лица, а также по статье 9.4 КоАП РФ за нарушения обязательных требований в строительстве с возможностью административного приостановления деятельности на срок до 60 или 90 суток", - рассказал Русяев.
Юрист добавил, что также по статье 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") уголовная ответственность реализуется через возбужденное дело.
"Санкции зависят от последствий: от штрафов и работ до лишения свободы, при тяжком вреде здоровью или смерти санкции строже. Дополнительно следствие может рассмотреть статью 216 УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если будет доказано, что правила безопасности при содержании конструкций нарушены и это в причинной связи с обрушением. Уголовная ответственность ложится на конкретных ответственных лиц: собственника, директора юридического лица, эксплуатирующую организацию, ответственного за эксплуатацию и обследования", - пояснил Русяев.
Как отметил юрист, федеральный технический регламент устанавливает, что безопасность здания при эксплуатации обеспечивается техобслуживанием, периодическими осмотрами, контрольными проверками и ремонтами.
"Гражданская ответственность перед пострадавшими включает возмещение вреда в полном объёме лицом, причинившим вред, если оно не докажет отсутствие вины. При вреде здоровью возмещаются утраченный заработок и дополнительные расходы на лечение, лекарства и уход. Если пострадавший является посетителем или потребителем услуг торгового центра, дополнительно работает Закон о защите прав потребителей: вред жизни или здоровью из-за недостатков услуги подлежит возмещению в полном объёме", - заключил Русяев.
Сотрудники спасательной службы МЧС России на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Суд признавал здание, обрушившееся в Новосибирске, незаконно возведенным
Вчера, 15:42
 
Происшествия Россия Новосибирск
 
 
