Шохин призвал развернуть охлаждение экономики в сторону устойчивого роста

"С другой стороны, мы понимаем, что 2026 год будет тоже непростым. Хотя мы рассчитываем, что ключевая ставка будет постепенно снижаться, и к концу года будет около 13%. Но накопленный эффект охлаждения экономики уже нужно разворачивать в сторону устойчивого роста. Не специальными какими-то мерами - субсидиями, дотациями или резким снижением ставки – это даже вредно", - пояснил глава РСПП.