Рейтинг@Mail.ru
Шохин призвал развернуть охлаждение экономики в сторону устойчивого роста - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:43 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/shohin-2069479996.html
Шохин призвал развернуть охлаждение экономики в сторону устойчивого роста
Шохин призвал развернуть охлаждение экономики в сторону устойчивого роста - РИА Новости, 22.01.2026
Шохин призвал развернуть охлаждение экономики в сторону устойчивого роста
Накопленный эффект охлаждения российской экономики уже нужно разворачивать в сторону устойчивого роста, заявил в интервью РИА Новости президент Российского... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T07:43:00+03:00
2026-01-22T07:43:00+03:00
экономика
россия
александр шохин
российский союз промышленников и предпринимателей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068953553_355:70:1915:947_1920x0_80_0_0_0bee5dbdac27fa8d4a1931c253d52ae6.jpg
https://ria.ru/20260120/kompanii-2068934513.html
https://ria.ru/20260121/stavka-2069207672.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068953553_428:0:1868:1080_1920x0_80_0_0_75965751d762af5ae7043e59d30c7167.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Шохин призвал развернуть охлаждение экономики в сторону устойчивого роста

РИА Новости: глава РСПП Шохин призвал остановить охлаждение экономики

© РИА НовостиПрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Накопленный эффект охлаждения российской экономики уже нужно разворачивать в сторону устойчивого роста, заявил в интервью РИА Новости президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
«
"Когда мы встречались в декабре с президентом России, то зафиксировали, что в 2025 году бизнес подтвердил высокую степень адаптивности и способность преодолевать многие сложности – как внешние вызовы, так и достаточно сложную бюджетную и денежно-кредитную политику. Речь идет и о высокой ключевой ставке, и сокращении бюджетного импульса", - сказал Шохин.
Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Глава РСПП назвал число продолжающих работу в России немецких компаний
20 января, 06:54
Но то, что год назад казалось негативным сценарием - что охлаждение экономики может стать чрезмерным и начнется волна банкротств и цепочка неплатежей - этого не случилось. Хотя все эти явления имели место в угольной отрасли, металлургии и строительстве, признал глава РСПП.
«
"С другой стороны, мы понимаем, что 2026 год будет тоже непростым. Хотя мы рассчитываем, что ключевая ставка будет постепенно снижаться, и к концу года будет около 13%. Но накопленный эффект охлаждения экономики уже нужно разворачивать в сторону устойчивого роста. Не специальными какими-то мерами - субсидиями, дотациями или резким снижением ставки – это даже вредно", - пояснил глава РСПП.
По его словам, надо принимать решение по сбалансированному смягчению денежно-кредитной политики, которое не нарушит макроэкономическую стабильность и позволит поддерживать темпы устойчивого роста ВВП выше 1% при снижении инфляции. "Надо уже сейчас начинать подогревать экономику", - заключил он.
Полный текст интервью читайте в 10.00 на сайте ria.ru.
Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Шохин оценил возможность резкого снижения ставки ЦБ в феврале-марте
21 января, 05:42
 
ЭкономикаРоссияАлександр ШохинРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала