В Нижнекамске школьник напал с ножом на уборщицу
В Нижнекамске школьник напал с ножом на уборщицу - РИА Новости, 22.01.2026
В Нижнекамске школьник напал с ножом на уборщицу
Семиклассник напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске, он задержан, сообщил мэр города Радмир Беляев журналистам. РИА Новости, 22.01.2026
В Нижнекамске школьник напал с ножом на уборщицу
В Нижнекамске школьника задержали за нападение с ножом на уборщицу