Рейтинг@Mail.ru
В Нижнекамске школьник напал с ножом на уборщицу - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:17 22.01.2026 (обновлено: 20:33 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/shkolnik-2069502089.html
В Нижнекамске школьник напал с ножом на уборщицу
В Нижнекамске школьник напал с ножом на уборщицу - РИА Новости, 22.01.2026
В Нижнекамске школьник напал с ножом на уборщицу
Семиклассник напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске, он задержан, сообщил мэр города Радмир Беляев журналистам. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T10:17:00+03:00
2026-01-22T20:33:00+03:00
происшествия
нижнекамск
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069499628_0:381:960:921_1920x0_80_0_0_289c8b975cf5763a9d7b5a6dcf1029e4.jpg
https://ria.ru/20251225/moskva-2064567479.html
нижнекамск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069499628_0:461:960:1181_1920x0_80_0_0_50e84b91b6e48fa69dbf0cfd0bd04837.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижнекамск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Нижнекамск, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Нижнекамске школьник напал с ножом на уборщицу

В Нижнекамске школьника задержали за нападение с ножом на уборщицу

© Фото : соцсетиМесто происшествия, где подросток напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске
Место происшествия, где подросток напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Фото : соцсети
Место происшествия, где подросток напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАЗАНЬ, 22 янв — РИА Новости. Семиклассник напал с ножом на уборщицу в Нижнекамске, он задержан, сообщил мэр города Радмир Беляев журналистам.
"Ученик седьмого класса напал с ножом и травмировал руку уборщице. Ее жизни ничего не угрожает, оказывается вся необходимая помощь. Силами сотрудников внутренних дел и Росгвардии нападавший задержан, с ним проводится работа, приглашены родители в школу", — сказал Беляев.
Преподаватель в школьном кабинете - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
В Москве отчислили школьника, оскорблявшего учителя
25 декабря 2025, 12:53
 
ПроисшествияНижнекамскФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала