Потерпевшие подадут иск к мужчине, бросившему мальчика на пол в Шереметьево

ХИМКИ (Московская обл.), 22 янв - РИА Новости. Потерпевшая сторона 4 февраля заявит иск о компенсации морального вреда к Владимиру Витикову, бросившему мальчика на пол в аэропорту "Шереметьево", сообщил РИА Новости адвокат потерпевших Теюб Шарифов.

Ранее о направлении дела в суд объявляла Московская межрегиональная транспортная прокуратура . Свою вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал.

"Иск будет заявлен на судебном заседании 4 числа (февраля - ред.) по компенсации", - сказал агентству адвокат, отвечая на вопрос о возможной подаче такого иска.

Заседание прошло в Химкинском суде в закрытом режиме в четверг. Как уточнил Шарифов, в ходе заседания Витикову продлили меру пресечения. Он добавил, что вопрос о направлении обвиняемого на принудительное лечение могут рассмотреть 4 февраля.