Потерпевшие подадут иск к мужчине, бросившему мальчика на пол в Шереметьево
Потерпевшая сторона 4 февраля заявит иск о компенсации морального вреда к Владимиру Витикову, бросившему мальчика на пол в аэропорту "Шереметьево", сообщил РИА... РИА Новости, 22.01.2026
ХИМКИ (Московская обл.), 22 янв - РИА Новости. Потерпевшая сторона 4 февраля заявит иск о компенсации морального вреда к Владимиру Витикову, бросившему мальчика на пол в аэропорту "Шереметьево", сообщил РИА Новости адвокат потерпевших Теюб Шарифов.
Ранее о направлении дела в суд объявляла Московская межрегиональная транспортная прокуратура
. Свою вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал.
"Иск будет заявлен на судебном заседании 4 числа (февраля - ред.) по компенсации", - сказал агентству адвокат, отвечая на вопрос о возможной подаче такого иска.
Заседание прошло в Химкинском суде в закрытом режиме в четверг. Как уточнил Шарифов, в ходе заседания Витикову продлили меру пресечения. Он добавил, что вопрос о направлении обвиняемого на принудительное лечение могут рассмотреть 4 февраля.
По данным СК
, 23 июня 2025 года мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта "Шереметьево
" в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчика госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказывала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк
, мужчина прибыл рейсом из Каира
.
В ходе следствия 31-летнему иностранцу провели комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, отмечали в подмосковном главке СК. Выяснилось, что он не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а потому дело направили в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.