Адвокат рассказал о самочувствии ребенка, на которого напали в Шереметьево
19:13 22.01.2026
Адвокат рассказал о самочувствии ребенка, на которого напали в Шереметьево
Адвокат рассказал о самочувствии ребенка, на которого напали в Шереметьево
Адвокат рассказал о самочувствии ребенка, на которого напали в Шереметьево
Ребенок, на которого в аэропорту "Шереметьево" напал Владимир Витиков, чувствует себя хорошо, сообщил журналистам адвокат потерпевшей стороны Теюб Шарифов.
Адвокат рассказал о самочувствии ребенка, на которого напали в Шереметьево

Шарифов: мальчик, на которого напали в Шереметьево, чувствует себя хорошо

Пассажиры в Международном аэропорту Шереметьево
Пассажиры в Международном аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Алексей Майшев
Пассажиры в Международном аэропорту Шереметьево. Архивное фото
ХИМКИ (Московская обл.), 22 янв - РИА Новости. Ребенок, на которого в аэропорту "Шереметьево" напал Владимир Витиков, чувствует себя хорошо, сообщил журналистам адвокат потерпевшей стороны Теюб Шарифов.
"Ребенок чувствует себя хорошо, но, опять же, головные боли, мы не знаем как это всё отразится на будущем", - сказал адвокат.
Суд отложил рассмотрение дела мужчины, напавшего на ребенка в Шереметьево
Также Шарифов сообщил РИА Новости, что потерпевшие намерены заявить иск о компенсации морального вреда к Витикову.
Заседание прошло в закрытом режиме. Как уточнил Шарифов, в четверг суд решил вопрос о продлении Витикову меры пресечения. Он пояснил, что вопрос о направлении обвиняемого на принудительное лечение могут рассмотреть 4 февраля.
Ранее о направлении дела в суд сообщала Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Свою вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал, говорилось в Telegram-канале прокуратуры.
По данным СК, 23 июня 2025 года мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта "Шереметьево" в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказывала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, мужчина прибыл рейсом из Каира.
В ходе следствия 31-летнему иностранцу проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, отмечали в подмосковном главке СК. Выяснилось, что он не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а потому дело направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.
Суд решит вопрос о лечении мужчины, напавшего на ребенка в "Шереметьево"
