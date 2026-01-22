Адвокат рассказал о самочувствии ребенка, на которого напали в Шереметьево

ХИМКИ (Московская обл.), 22 янв - РИА Новости. Ребенок, на которого в аэропорту "Шереметьево" напал Владимир Витиков, чувствует себя хорошо, сообщил журналистам адвокат потерпевшей стороны Теюб Шарифов.

"Ребенок чувствует себя хорошо, но, опять же, головные боли, мы не знаем как это всё отразится на будущем", - сказал адвокат.

Также Шарифов сообщил РИА Новости, что потерпевшие намерены заявить иск о компенсации морального вреда к Витикову.

Заседание прошло в закрытом режиме. Как уточнил Шарифов, в четверг суд решил вопрос о продлении Витикову меры пресечения. Он пояснил, что вопрос о направлении обвиняемого на принудительное лечение могут рассмотреть 4 февраля.

Ранее о направлении дела в суд сообщала Московская межрегиональная транспортная прокуратура . Свою вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал, говорилось в Telegram-канале прокуратуры.