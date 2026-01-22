https://ria.ru/20260122/sheremetevo-2069644765.html
Суд отложил рассмотрение дела мужчины, напавшего на ребенка в Шереметьево
Суд отложил рассмотрение дела мужчины, напавшего на ребенка в Шереметьево
ХИМКИ (Московская обл.), 22 янв - РИА Новости. Химкинский горсуд отложил на 4 февраля рассмотрение дела Владимира Витикова, бросившего ребенка на пол в "Шереметьево", сообщил РИА Новости адвокат потерпевшей стороны Теюб Шарифов.
"Следующее заседание будет 4 февраля", - сказал собеседник агентства.
Заседание в четверг прошло в закрытом режиме. Как уточнил Шарифов, суд решил вопрос о продлении Витикову меры пресечения.
По данным СК
, 23 июня 2025 года мужчина, находясь в зоне прилета аэропорта "Шереметьево
" в состоянии наркотического опьянения, схватил ребенка и, подняв его, со значительной силой бросил на пол. Мальчик был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Как рассказывала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк
, мужчина прибыл рейсом из Каира
.
В ходе следствия 31-летнему иностранцу проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, отмечали в подмосковном главке СК. Выяснилось, что он не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а потому дело направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера. Вину он признал, сообщала прокуратура.