Бойцы "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 140 военных и две боевые бронемашины в зоне ответственности группировки войск "Север", силы группировки улучшили свое тактическое положение, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Противник потерял до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня MLRS производства США и две 155-мм самоходные артиллерийские установки "Богдана". Уничтожены три склада материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что было нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Новая Сечь и Хотень Сумской области. Кроме того, бойцы группировки на Харьковском направлении нанесли поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Захаровка и Охримовка Харьковской области.
