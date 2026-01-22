Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:57 22.01.2026 (обновлено: 13:06 22.01.2026)
Бойцы "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки
Бойцы "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 140 военных и две боевые бронемашины в зоне ответственности группировки войск "Север", силы группировки улучшили свое тактическое... РИА Новости, 22.01.2026
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
сумская область
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
сша
сумская область
харьковская область
россия, вооруженные силы украины, безопасность, сша, сумская область, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, США, Сумская область, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 140 военных в зоне действий "Севера" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 140 военных и две боевые бронемашины в зоне ответственности группировки войск "Север", силы группировки улучшили свое тактическое положение, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Противник потерял до 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня MLRS производства США и две 155-мм самоходные артиллерийские установки "Богдана". Уничтожены три склада материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что было нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Новая Сечь и Хотень Сумской области. Кроме того, бойцы группировки на Харьковском направлении нанесли поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Захаровка и Охримовка Харьковской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьСШАСумская областьХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
