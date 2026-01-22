Рейтинг@Mail.ru
В Свердловской области задержали подозреваемую в осквернении Вечного огня
14:58 22.01.2026 (обновлено: 23:13 22.01.2026)
В Свердловской области задержали подозреваемую в осквернении Вечного огня
происшествия
серов
свердловская область
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
серов
свердловская область
происшествия, серов, свердловская область, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Серов, Свердловская область, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 янв — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемую в осквернении мемориала Вечный огонь в свердловском Серове, ее дактилоскопируют и опрашивают, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД полковник Валерий Горелых.
Ранее в четверг пресс-служба областной прокуратуры сообщила, что женщина венком затушила пламя Вечного огня в Серове Свердловской области, после чего скрылась. Как уточнили в пресс-службе, ее действия зафиксировали камеры видеонаблюдения. Прокуратура начала проверку в связи с осквернением символа воинской славы и взяла на контроль установление личности женщины.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Жителя Свердловской области осудили за гибель сына во сне
16 января, 12:25
"Сотрудники полиции из службы участковых уполномоченных ОВД Серова по горячим следам установили и задержали подозреваемую в осквернении мемориального комплекса в честь павших уральцев в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", — сообщил Горелых.
По его словам, задержанная является местной жительницей 1962 года рождения по имени Татьяна. Он также отметил, что она хорошо известна врачам психиатрической больницы.
"Гражданка проживает в Серове в одной из квартир на улице Белореченской. Когда за ней пришли, вероятно, от неожиданности ее стало трясти. Женщина сначала утверждала, что это не ее рук дело, но вскоре поняла, что юлить бесполезно. В настоящее время сыщики ее дактилоскопируют и опрашивают, после чего подозреваемую полиция доставит в следственные органы для официального допроса и принятия решения об избрании меры пресечения", — заключил полковник.
В СК по свердловскому региону уточнили, что женщине грозит до трех лет лишения свободы. В ведомстве отметили, что расследование продолжается — в частности, устанавливается мотив, побудивший женщину к противоправным действиям.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Свердловской области два человека провалились под лед на снегоходе
5 января, 08:35
 
ПроисшествияСеровСвердловская областьВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
