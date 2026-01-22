В Свердловской области задержали подозреваемую в осквернении Вечного огня

По его словам, задержанная является местной жительницей 1962 года рождения по имени Татьяна. Он также отметил, что она хорошо известна врачам психиатрической больницы.

"Гражданка проживает в Серове в одной из квартир на улице Белореченской. Когда за ней пришли, вероятно, от неожиданности ее стало трясти. Женщина сначала утверждала, что это не ее рук дело, но вскоре поняла, что юлить бесполезно. В настоящее время сыщики ее дактилоскопируют и опрашивают, после чего подозреваемую полиция доставит в следственные органы для официального допроса и принятия решения об избрании меры пресечения", — заключил полковник.