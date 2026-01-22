https://ria.ru/20260122/serov-2069594286.html
В Свердловской области задержали подозреваемую в осквернении Вечного огня
В Свердловской области задержали подозреваемую в осквернении Вечного огня - РИА Новости, 22.01.2026
В Свердловской области задержали подозреваемую в осквернении Вечного огня
Сотрудники полиции задержали подозреваемую в осквернении мемориала Вечный огонь в свердловском Серове, ее дактилоскопируют и опрашивают, сообщил журналистам... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T14:58:00+03:00
2026-01-22T14:58:00+03:00
2026-01-22T23:13:00+03:00
происшествия
серов
свердловская область
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20260116/zhitel-2068280601.html
https://ria.ru/20260105/sverdlovsk-2066435341.html
серов
свердловская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, серов, свердловская область, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Серов, Свердловская область, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
В Свердловской области задержали подозреваемую в осквернении Вечного огня
Полиция задержала подозреваемую в осквернении Вечного огня в Серове
ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 янв — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали подозреваемую в осквернении мемориала Вечный огонь в свердловском Серове, ее дактилоскопируют и опрашивают, сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД полковник Валерий Горелых.
Ранее в четверг пресс-служба областной прокуратуры сообщила, что женщина венком затушила пламя Вечного огня в Серове Свердловской области
, после чего скрылась. Как уточнили в пресс-службе, ее действия зафиксировали камеры видеонаблюдения. Прокуратура начала проверку в связи с осквернением символа воинской славы и взяла на контроль установление личности женщины.
"Сотрудники полиции из службы участковых уполномоченных ОВД Серова по горячим следам установили и задержали подозреваемую в осквернении мемориального комплекса в честь павших уральцев в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", — сообщил Горелых
.
По его словам, задержанная является местной жительницей 1962 года рождения по имени Татьяна. Он также отметил, что она хорошо известна врачам психиатрической больницы.
"Гражданка проживает в Серове в одной из квартир на улице Белореченской. Когда за ней пришли, вероятно, от неожиданности ее стало трясти. Женщина сначала утверждала, что это не ее рук дело, но вскоре поняла, что юлить бесполезно. В настоящее время сыщики ее дактилоскопируют и опрашивают, после чего подозреваемую полиция доставит в следственные органы для официального допроса и принятия решения об избрании меры пресечения", — заключил полковник.
В СК
по свердловскому региону уточнили, что женщине грозит до трех лет лишения свободы. В ведомстве отметили, что расследование продолжается — в частности, устанавливается мотив, побудивший женщину к противоправным действиям.