Цена серебра впервые в истории поднялась выше 96 долларов за тройскую унцию
Цена серебра впервые в истории поднялась выше 96 долларов за тройскую унцию - РИА Новости, 22.01.2026
Цена серебра впервые в истории поднялась выше 96 долларов за тройскую унцию
Биржевая цена на серебро растет более чем на 3,5%, показатель впервые в истории превысил отметку в 96 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. РИА Новости, 22.01.2026
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Биржевая цена на серебро растет более чем на 3,5%, показатель впервые в истории превысил отметку в 96 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 19.54 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 3,62% - до 95,975 доллара за унцию. Минутами ранее показатель впервые поднимался выше отметки в 96 долларов.