Сбербанк рассказал, сколько компаний используют ИИ в бизнес-процессах

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Почти 40% российских компаний используют искусственный интеллект (ИИ) в автоматизации бизнес-процессов, сообщил в рамках конференции Sber Process Mining зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

"Искусственный интеллект прочно вошел и в корпоративную практику: 39% организаций уже используют ИИ-агентов и ИИ-ассистентов для решения различных задач: документооборота, финансов и HR", - сказал он об итогах исследования "СберАналитики" и "Сбер Бизнес Софт".

Также Попов отметил, что чаще всего в компаниях автоматизируют документооборот и обработку заявок (70%), бухгалтерию и финансовый учет (55%), HR-процессы (34%), стратегическое планирование (34%) и поддержку клиентов (30%). В каждой четвертой компании - продажи и маркетинг (по 25%), а 19% компаний используют ИИ для решения креативных задач.

Более того, 45% респондентов отмечают, что внедрение инструментов автоматизации позволило компании быстрее решать типовые задачи.

При этом более трети опрошенных констатируют снижение доли ручных операций (37%) и количества ошибок в документах и отчетах (36%). Среди позитивных изменений также называют улучшение качества клиентского сервиса (27%), ускорение принятия управленческих решений (26%), повышение прозрачности процессов (22%) и снижение операционных издержек (22%).