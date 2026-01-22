https://ria.ru/20260122/sber-2069541415.html
Сбербанк рассказал, сколько компаний используют ИИ в бизнес-процессах
Сбербанк рассказал, сколько компаний используют ИИ в бизнес-процессах
Почти 40% российских компаний используют искусственный интеллект (ИИ) в автоматизации бизнес-процессов, сообщил в рамках конференции Sber Process Mining зампред РИА Новости, 22.01.2026
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Почти 40% российских компаний используют искусственный интеллект (ИИ) в автоматизации бизнес-процессов, сообщил в рамках конференции Sber Process Mining зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
"Искусственный интеллект прочно вошел и в корпоративную практику: 39% организаций уже используют ИИ-агентов и ИИ-ассистентов для решения различных задач: документооборота, финансов и HR", - сказал он об итогах исследования "СберАналитики" и "Сбер Бизнес Софт".
Также Попов
отметил, что чаще всего в компаниях автоматизируют документооборот и обработку заявок (70%), бухгалтерию и финансовый учет (55%), HR-процессы (34%), стратегическое планирование (34%) и поддержку клиентов (30%). В каждой четвертой компании - продажи и маркетинг (по 25%), а 19% компаний используют ИИ для решения креативных задач.
Более того, 45% респондентов отмечают, что внедрение инструментов автоматизации позволило компании быстрее решать типовые задачи.
При этом более трети опрошенных констатируют снижение доли ручных операций (37%) и количества ошибок в документах и отчетах (36%). Среди позитивных изменений также называют улучшение качества клиентского сервиса (27%), ускорение принятия управленческих решений (26%), повышение прозрачности процессов (22%) и снижение операционных издержек (22%).
"Внедрение искусственного интеллекта в цифровизацию бизнес-процессов затрагивает компании разного масштаба и географии. 38% участников опроса относятся к крупному бизнесу, около трети - к среднему, 22% - к малому. 49% компаний представляют мегаполисы, 48% - крупные и средние города. Автоматизация перестала быть прерогативой крупных игроков и столичных регионов", - также отметил Попов.