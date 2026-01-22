Рейтинг@Mail.ru
Саратовец выстрелил из перцового пистолета в водителя троллейбуса - РИА Новости, 22.01.2026
19:05 22.01.2026
Саратовец выстрелил из перцового пистолета в водителя троллейбуса
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ДПС ГИБДД во время рейда
Сотрудник ДПС ГИБДД во время рейда
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник ДПС ГИБДД во время рейда. Архивное фото
САРАТОВ, 22 янв - РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, пустившего в ход перцовый пистолет в ходе конфликта с водителем троллейбуса в Саратове, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщили в областном ГУМВД.
По данным полиции, инцидент произошел в 08.45 мск четверга на остановке "Главпочтамт" на пересечении улиц Московская и Чапаева в центре Саратова. Сотрудники МВД оперативно прибыли на место и задержали предполагаемого зачинщика - ранее не судимого саратовца 1997 года рождения.
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Ульяновске возбудили дело после избиения пенсионера за парковку
Вчера, 18:49
Вчера, 18:49
"По предварительным данным, именно он спровоцировал конфликт с водителем, попытался ударить его и пустил в ход аэрозольный (перцовый) пистолет. Водитель обратился в медицинское учреждение за помощью. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)", - уточнили в пресс-службе главка.
Подозреваемый доставлен в отдел полиции, устанавливаются все обстоятельства преступления.
На месте происшествия в Нижнекамске, где подросток пришел с ножом в лицей и ранил уборщицу - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Мэр Нижнекамска рассказал о состоянии пострадавшей при нападении в лицее
Вчера, 18:03
Вчера, 18:03
 
ПроисшествияСаратовРоссия
 
 
