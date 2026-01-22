Санду превращает Молдавию в тюрьму народов, заявили в Госдуме

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду превращает страну в тюрьму народов, власти "выламывают руки" Гагаузской автономии для ее ликвидации, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.

В среду ЦИК Гагаузии сообщил, что проведение выборов депутатов в гагаузский парламент невозможно из-за приостановления Высшей судебной палатой Молдавии полномочий ряда членов Центризбиркома автономии.

"Молдавские власти во главе с Майей Санду "выламывают руки" Гагаузской автономии с целью установить во всех органах власти своих людей и ликвидировать автономию… Теперь некому проводить выборы и некому утверждать их результаты. Коллапс достигнут и в такой ситуации власти Молдовы сами будут организовывать выборы в Гагаузии, установив там свой марионеточный режим. На больших скоростях Санду превращает Молдову в тюрьму народов", - сказала Аршинова.

Она отметила, что Санду, посадив за решетку главу Гагаузии Евгению Гуцул , стала формировать новые органы своей власти в автономной Гагаузии, и начала с того, что сорвала выборы, назначенные ещё в ноябре 2025 года Народным собранием Гагаузии.

До этого, по словам депутата Госдумы , Санду ликвидировала Апелляционную палату Комрата , которая утверждает результаты выборов в гагаузский парламент.

"Фактически Санду ликвидировала легитимную власть в Гагаузии: главу Гагаузии в августе 2025 года посадили в тюрьму по ложным обвинениям, а теперь, в момент организации выборов в Народное собрание, заблокирована работа ЦИК", - добавила Аршинова.

Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы Гагаузии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с российскими властями, проводимую руководством в Кишиневе . Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.

Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.