Рейтинг@Mail.ru
Санду превращает Молдавию в тюрьму народов, заявили в Госдуме - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/sandu-2069633977.html
Санду превращает Молдавию в тюрьму народов, заявили в Госдуме
Санду превращает Молдавию в тюрьму народов, заявили в Госдуме - РИА Новости, 22.01.2026
Санду превращает Молдавию в тюрьму народов, заявили в Госдуме
Президент Молдавии Майя Санду превращает страну в тюрьму народов, власти "выламывают руки" Гагаузской автономии для ее ликвидации, заявила РИА Новости депутат... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T16:39:00+03:00
2026-01-22T16:39:00+03:00
в мире
гагаузия
молдавия
кишинев
майя санду
евгения гуцул
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981779885_0:0:3210:1807_1920x0_80_0_0_e4dc89971c4259ffe2e52a24e1605578.jpg
https://ria.ru/20260118/pridnestrove-2068599145.html
https://ria.ru/20260118/sandu-2068601439.html
https://ria.ru/20260120/moldavija-2069119688.html
гагаузия
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981779885_479:0:3210:2048_1920x0_80_0_0_f7b0195cc17022f6da771386e13fad0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, майя санду, евгения гуцул, госдума рф
В мире, Гагаузия, Молдавия, Кишинев, Майя Санду, Евгения Гуцул, Госдума РФ
Санду превращает Молдавию в тюрьму народов, заявили в Госдуме

Депутат Аршинова: Санду превращает Молдавию в тюрьму народов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Молдавии Майя Санду . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду превращает страну в тюрьму народов, власти "выламывают руки" Гагаузской автономии для ее ликвидации, заявила РИА Новости депутат Госдумы, председатель совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
В среду ЦИК Гагаузии сообщил, что проведение выборов депутатов в гагаузский парламент невозможно из-за приостановления Высшей судебной палатой Молдавии полномочий ряда членов Центризбиркома автономии.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Приднестровье прокомментировали заявление Санду об объединении с Румынией
18 января, 12:57
"Молдавские власти во главе с Майей Санду "выламывают руки" Гагаузской автономии с целью установить во всех органах власти своих людей и ликвидировать автономию… Теперь некому проводить выборы и некому утверждать их результаты. Коллапс достигнут и в такой ситуации власти Молдовы сами будут организовывать выборы в Гагаузии, установив там свой марионеточный режим. На больших скоростях Санду превращает Молдову в тюрьму народов", - сказала Аршинова.
Она отметила, что Санду, посадив за решетку главу Гагаузии Евгению Гуцул, стала формировать новые органы своей власти в автономной Гагаузии, и начала с того, что сорвала выборы, назначенные ещё в ноябре 2025 года Народным собранием Гагаузии.
До этого, по словам депутата Госдумы, Санду ликвидировала Апелляционную палату Комрата, которая утверждает результаты выборов в гагаузский парламент.
"Фактически Санду ликвидировала легитимную власть в Гагаузии: главу Гагаузии в августе 2025 года посадили в тюрьму по ложным обвинениям, а теперь, в момент организации выборов в Народное собрание, заблокирована работа ЦИК", - добавила Аршинова.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Санду хочет войти в историю как последний президент Молдавии, заявил Додон
18 января, 13:42
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы Гагаузии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с российскими властями, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
МИД Молдавии рассказал, когда Кишинев выйдет из СНГ
20 января, 18:18
 
В миреГагаузияМолдавияКишиневМайя СандуЕвгения ГуцулГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала