22.01.2026

Санду призвала обеспечить честные выборы в Гагаузской автономии
14:22 22.01.2026
Санду призвала обеспечить честные выборы в Гагаузской автономии
Санду призвала обеспечить честные выборы в Гагаузской автономии - РИА Новости, 22.01.2026
Санду призвала обеспечить честные выборы в Гагаузской автономии
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти рассчитывают на проведение свободных и честных выборов в Народное собрание Гагаузской автономии (НСГ). РИА Новости, 22.01.2026
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
майя санду
евгения гуцул
молдавия
кишинев
гагаузия
Санду призвала обеспечить честные выборы в Гагаузской автономии

Санду: власти Молдавии рассчитывают на честные выборы в парламент Гагаузии

КИШИНЕВ, 22 янв – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти рассчитывают на проведение свободных и честных выборов в Народное собрание Гагаузской автономии (НСГ).
В среду ЦИК Гагаузии сообщил, что проведение выборов депутатов в гагаузский парламент невозможно из-за приостановления Высшей судебной палатой Молдавии полномочий ряда членов Центризбиркома автономии.
"Мы хотим, чтобы в автономии выборы были свободными и честными, независимо от того, идёт ли речь о выборах в НСГ или, если в какой-то момент дойдёт до этого, о выборах башкана", – сказала Санду на пресс-конференции, которая транслировалась онлайн на сайте администрации президента Молдавии.
Глава республики подчеркнула, что прозрачное голосование отвечает интересам всех сторон. "Сейчас речь идёт о выборах в НСГ, и мы хотим, чтобы они были свободными и честными. Это выгодно для всех — и для жителей автономии, и для Кишинёва, и для всех граждан Республики Молдова", – отметила Санду.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы Гагаузии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с российскими властями, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
