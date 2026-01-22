https://ria.ru/20260122/sandu-2069580806.html
Санду призвала обеспечить честные выборы в Гагаузской автономии
Санду призвала обеспечить честные выборы в Гагаузской автономии - РИА Новости, 22.01.2026
Санду призвала обеспечить честные выборы в Гагаузской автономии
Президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти рассчитывают на проведение свободных и честных выборов в Народное собрание Гагаузской автономии (НСГ).
КИШИНЕВ, 22 янв – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти рассчитывают на проведение свободных и честных выборов в Народное собрание Гагаузской автономии (НСГ).
В среду ЦИК Гагаузии
сообщил, что проведение выборов депутатов в гагаузский парламент невозможно из-за приостановления Высшей судебной палатой Молдавии
полномочий ряда членов Центризбиркома автономии.
"Мы хотим, чтобы в автономии выборы были свободными и честными, независимо от того, идёт ли речь о выборах в НСГ или, если в какой-то момент дойдёт до этого, о выборах башкана", – сказала Санду
на пресс-конференции, которая транслировалась онлайн на сайте администрации президента Молдавии.
Глава республики подчеркнула, что прозрачное голосование отвечает интересам всех сторон. "Сейчас речь идёт о выборах в НСГ, и мы хотим, чтобы они были свободными и честными. Это выгодно для всех — и для жителей автономии, и для Кишинёва
, и для всех граждан Республики Молдова", – отметила Санду.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы Гагаузии Евгении Гуцул
, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией
и критиковала политику конфронтации с российскими властями, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.