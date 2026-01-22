Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде рассказали, кому положены бесплатные путевки в санатории
02:48 22.01.2026
В Совфеде рассказали, кому положены бесплатные путевки в санатории
В Совфеде рассказали, кому положены бесплатные путевки в санатории

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Инвалиды всех групп, ветераны боевых действий, а в некоторых регионах и пенсионеры могут получить бесплатные путёвки в санатории, подав заявление в отделение Соцфонда, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
"Бесплатные путевки в санатории положены льготным категориям граждан. Основными категориями являются льготники – участники Великой Отечественной войны, инвалиды всех групп, дети-инвалиды, ветераны боевых действий, пострадавшие от радиации, а также могут региональные льготники — пенсионеры, предпенсионеры, доноры", - сказала Мельникова.
Сенатор отметила, что федеральные льготники могут воспользоваться путевкой на санаторно-курортное лечение только в случае, если они не отказались от набора социальных услуг в части путевки на санаторно-курортное лечение.
По словам Мельниковой, для получения путёвки необходимо оформить справку по форме 070/у в поликлинике по месту жительства, после чего подать заявление в территориальное отделение Соцфонда.
"Это можно сделать через портал Госуслуг, через МФЦ, почтой или в ходе личного приёма в отделении фонда. Профиль санатория определяется в соответствии с рекомендациями лечащего врача, указанными в справке для получения путевки на санаторно-курортное лечение", - подчеркнула экс-глава отделения Соцфонда.
Сенатор также напомнила, что длительность санаторно-курортного лечения в рамках набора социальных услуг составляет 18 дней, а для детей-инвалидов — 21 день.
"Одновременно с путевкой на санаторно-курортное лечение, выданной территориальным органом фонда, гражданину льготной категории предоставляются специальные проездные талоны на право бесплатного проезда к месту лечения и обратно", - добавила она.
