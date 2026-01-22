Рейтинг@Mail.ru
Самолет с Уиткоффом приземлился во Внуково
22:38 22.01.2026 (обновлено: 23:29 22.01.2026)
Самолет с Уиткоффом приземлился во Внуково
Самолет со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом на борту приземлился в аэропорту Внуково. РИА Новости, 22.01.2026
внуково (аэропорт), сша, москва, стив уиткофф, россия, в мире, украина, владимир путин, джаред кушнер, flightradar24
Внуково (аэропорт), США, Москва, Стив Уиткофф, Россия, В мире, Украина, Владимир Путин, Джаред Кушнер, Flightradar24
© AP Photo / Evelyn HocksteinСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Самолет со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом на борту приземлился в аэропорту Внуково.
Согласно данным Flightradar24, Bombardier Global 7500 с регистрационным номером N102WG совершил посадку около 22:36 мск. Через десять минут кортеж дипломата выехал в сторону Москвы. Это седьмой визит Уиткоффа в Россию.
Сегодня ожидаются переговоры президента Владимира Путина с Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Как ранее передавало агентство Bloomberg, американская делегация хочет обсудить гарантии безопасности Киеву и представить проекты планов по завершению конфликта.
По словам спецпосланника, в переговорах по урегулированию на Украине достигнут значительный прогресс, все свелось к решению одного вопроса.
В предыдущий раз Уиткофф и Кушнер встречались с Путиным в Кремле в начале декабря. Стороны обсудили суть мирной инициативы Штатов по Украине, но найти компромиссный вариант им не удалось. Как заявил президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Опыт Минска не забыт: Москва вынесла Киеву приговор
21 января, 08:00
 
Внуково (аэропорт)СШАМоскваСтив УиткоффРоссияВ миреУкраинаВладимир ПутинДжаред КушнерFlightradar24
 
 
