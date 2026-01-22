https://ria.ru/20260122/samolet-2069704854.html
Самолет, вероятно, с Уиткоффом вошел в воздушное пространство России
Самолет, вероятно, с Уиткоффом вошел в воздушное пространство России - РИА Новости, 22.01.2026
Самолет, вероятно, с Уиткоффом вошел в воздушное пространство России
Самолет, вероятно, со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом на борту вошел в воздушное пространство России на фоне его запланированного визита с зятем РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T21:46:00+03:00
2026-01-22T21:46:00+03:00
2026-01-22T21:48:00+03:00
россия
сша
стив уиткофф
джаред кушнер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069576773_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_0cf969bf16e58412f3c05a463ad61946.jpg
https://ria.ru/20260122/peregovory-2069528242.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069576773_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_1dec4d87fe201c426ab0285cee805cc1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, стив уиткофф, джаред кушнер
Россия, США, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер
Самолет, вероятно, с Уиткоффом вошел в воздушное пространство России
РИА Новости: самолет, вероятно, с Уиткоффом пересек воздушное пространство РФ