Рейтинг@Mail.ru
Самолет, вероятно, с Уиткоффом вошел в воздушное пространство России - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:46 22.01.2026 (обновлено: 21:48 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/samolet-2069704854.html
Самолет, вероятно, с Уиткоффом вошел в воздушное пространство России
Самолет, вероятно, с Уиткоффом вошел в воздушное пространство России - РИА Новости, 22.01.2026
Самолет, вероятно, с Уиткоффом вошел в воздушное пространство России
Самолет, вероятно, со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом на борту вошел в воздушное пространство России на фоне его запланированного визита с зятем РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T21:46:00+03:00
2026-01-22T21:48:00+03:00
россия
сша
стив уиткофф
джаред кушнер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069576773_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_0cf969bf16e58412f3c05a463ad61946.jpg
https://ria.ru/20260122/peregovory-2069528242.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069576773_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_1dec4d87fe201c426ab0285cee805cc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, стив уиткофф, джаред кушнер
Россия, США, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер
Самолет, вероятно, с Уиткоффом вошел в воздушное пространство России

РИА Новости: самолет, вероятно, с Уиткоффом пересек воздушное пространство РФ

© AP Photo / Evan VucciСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Самолет, вероятно, со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом на борту вошел в воздушное пространство России на фоне его запланированного визита с зятем американского лидера Джаредом Кушнером для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, выяснило РИА Новости на основе данных сервиса Flightradar24.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин встретится с Уиткоффом и Кушнером.
Согласно данным сервиса, самолет Bombardier Global 7500 с регистрационным номером N102WG пересек границу РФ с Латвией примерно в 21.44 мск.
Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Песков назвал основную тему разговора Путина с Уиткоффом и Кушнером
Вчера, 11:43
 
РоссияСШАСтив УиткоффДжаред Кушнер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала