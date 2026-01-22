Самолет, вероятно, с Уиткоффом вошел в воздушное пространство России

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Самолет, вероятно, со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом на борту вошел в воздушное пространство России на фоне его запланированного визита с зятем американского лидера Джаредом Кушнером для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, выяснило РИА Новости на основе данных сервиса Flightradar24.