В США сделали трудное признание из-за российского оружия
В США сделали трудное признание из-за российского оружия - РИА Новости, 22.01.2026
В США сделали трудное признание из-за российского оружия
Советский многоцелевый истребитель четвертого поколения МиГ-29 продолжает активно применяться во всем мире, пишет 19FortyFive. "Советские самолеты живут дольше, РИА Новости, 22.01.2026
в мире
миг-29
индия
польша
украина
В США сделали трудное признание из-за российского оружия
19FortyFive: советский истребитель МиГ-29 продолжает активно использоваться