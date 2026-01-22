Рейтинг@Mail.ru
В США сделали трудное признание из-за российского оружия
13:43 22.01.2026
В США сделали трудное признание из-за российского оружия
Советский многоцелевой истребитель четвертого поколения МиГ-29 продолжает активно применяться во всем мире, пишет 19FortyFive. "Советские самолеты живут дольше
В США сделали трудное признание из-за российского оружия

Строй "кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ
Строй "кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Советский многоцелевый истребитель четвертого поколения МиГ-29 продолжает активно применяться во всем мире, пишет 19FortyFive.

"Советские самолеты живут дольше, чем сам Советский Союз", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что в списке государств, активно использующих эти истребители, одну из главных позиций занимает Индия.
Украина также применяет их, причем пытается модернизировать.

Польский министр национальной обороны Павел Залевский на прошлой неделе заявил, что Польша передаст Украине до девяти истребителей МиГ-29.
