Появились подробности инцидента с самолетом в аэропорту Магадана

ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Самолет Магадан-Москва при попытке взлета поймал сильный поток ветра двигателем, произошел помпаж двигателя, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В Дальневосточной транспортной прокуратуре ранее сообщили, что в четверг воздушное судно, находившееся на взлетно-посадочной полосе для набора скорости и подготовки к вылету по маршруту Магадан-Москва, в связи с технической неисправностью выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 335 пассажиров. Члены экипажа и пассажиры не пострадали. По причине авиаинцидента аэропорт Магадана был какое-то время закрыт. Сейчас его уже открыли. Воздушное судно, следовавшее в Магадан из Хабаровска, было вынуждено уйти на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский. СК начал проверку.
"При попытке взлета со взлетно-посадочной полосы судно поймало сильный поток ветра левым двигателем, в результате чего произошёл помпаж левого двигателя, и взлет был прерван", - сказал собеседник.
