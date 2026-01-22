Рейтинг@Mail.ru
Появились подробности инцидента с самолетом в аэропорту Магадана - РИА Новости, 22.01.2026
10:27 22.01.2026
Появились подробности инцидента с самолетом в аэропорту Магадана
Появились подробности инцидента с самолетом в аэропорту Магадана
Самолет Магадан-Москва при попытке взлета поймал сильный поток ветра двигателем, произошел помпаж двигателя, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 22.01.2026
Появились подробности инцидента с самолетом в аэропорту Магадана

Летевший из Магадана в Москву борт при попытке взлёта поймал сильный поток ветра

ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Самолет Магадан-Москва при попытке взлета поймал сильный поток ветра двигателем, произошел помпаж двигателя, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
В Дальневосточной транспортной прокуратуре ранее сообщили, что в четверг воздушное судно, находившееся на взлетно-посадочной полосе для набора скорости и подготовки к вылету по маршруту Магадан-Москва, в связи с технической неисправностью выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 335 пассажиров. Члены экипажа и пассажиры не пострадали. По причине авиаинцидента аэропорт Магадана был какое-то время закрыт. Сейчас его уже открыли. Воздушное судно, следовавшее в Магадан из Хабаровска, было вынуждено уйти на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский. СК начал проверку.
"При попытке взлета со взлетно-посадочной полосы судно поймало сильный поток ветра левым двигателем, в результате чего произошёл помпаж левого двигателя, и взлет был прерван", - сказал собеседник.
ПроисшествияМагаданХабаровскПетропавловск-КамчатскийДальневосточная транспортная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
