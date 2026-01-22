Рейтинг@Mail.ru
СК начал проверку из-за инцидента с самолетом "Магадан — Москва"
10:24 22.01.2026
СК начал проверку из-за инцидента с самолетом "Магадан — Москва"
СК начал проверку из-за инцидента с самолетом "Магадан — Москва" - РИА Новости, 22.01.2026
СК начал проверку из-за инцидента с самолетом "Магадан — Москва"
Следователи проводят проверку по факту инцидента с самолетом "Магадан - Москва", который прервал взлет из-за технической неисправности, сообщило Восточное МСУТ... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T10:24:00+03:00
2026-01-22T10:24:00+03:00
происшествия
россия
магадан
хабаровск
следственный комитет россии (ск рф)
дальневосточная транспортная прокуратура
происшествия, россия, магадан, хабаровск, следственный комитет россии (ск рф), дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Россия, Магадан, Хабаровск, Следственный комитет России (СК РФ), Дальневосточная транспортная прокуратура
СК начал проверку из-за инцидента с самолетом "Магадан — Москва"

СК начал проверку после инцидента с самолётом на ВПП в аэропорту Магадана

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту инцидента с самолетом "Магадан - Москва", который прервал взлет из-за технической неисправности, сообщило Восточное МСУТ СК России.
В Дальневосточной транспортной прокуратуре ранее сообщили, что в четверг воздушное судно, находившееся на взлетно-посадочной полосе для набора скорости и подготовки к вылету по маршруту "Магадан - Москва", в связи с технической неисправностью выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Из-за инцидента аэропорт Магадана был какое-то время закрыт. Сейчас его уже открыли. Воздушное судно, следовавшее в Магадан из Хабаровска, было вынуждено уйти на запасной аэродром в Петропавловск-Камчатский.
"Следователем Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.
Воздушное судно было доставлено на стояночную площадку. На борту находились 338 пассажиров и 15 членов экипажа, никто не пострадал.
Самолет в Иркутске при разгоне в аэропорту прервал вылет
3 октября 2025, 07:50
Самолет в Иркутске при разгоне в аэропорту прервал вылет
3 октября 2025, 07:50
 
