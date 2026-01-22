https://ria.ru/20260122/samolet-2069503681.html
СК начал проверку из-за инцидента с самолетом "Магадан — Москва"
СК начал проверку из-за инцидента с самолетом "Магадан — Москва"
СК начал проверку из-за инцидента с самолетом "Магадан — Москва"
Следователи проводят проверку по факту инцидента с самолетом "Магадан - Москва", который прервал взлет из-за технической неисправности, сообщило Восточное МСУТ... РИА Новости, 22.01.2026
СК начал проверку из-за инцидента с самолетом "Магадан — Москва"
СК начал проверку после инцидента с самолётом на ВПП в аэропорту Магадана