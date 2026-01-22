Рейтинг@Mail.ru
В Магадане самолет при попытке взлета выкатился за пределы ВПП - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:25 22.01.2026 (обновлено: 09:41 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/samolet-2069490485.html
В Магадане самолет при попытке взлета выкатился за пределы ВПП
В Магадане самолет при попытке взлета выкатился за пределы ВПП - РИА Новости, 22.01.2026
В Магадане самолет при попытке взлета выкатился за пределы ВПП
Самолет Магадан-Москва с 335 пассажирами на борту при попытке взлета выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) из-за технической неисправности, никто РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T09:25:00+03:00
2026-01-22T09:41:00+03:00
магадан
происшествия
дальневосточная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:267:1500:1111_1920x0_80_0_0_87e73b4ac0d52b233db11f37f3c83265.jpg
https://ria.ru/20260121/posadka-2069254601.html
магадан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/33559/72/335597292_0:126:1500:1251_1920x0_80_0_0_8b745ea5b879378e1b9598527514975e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
магадан, происшествия, дальневосточная транспортная прокуратура
Магадан, Происшествия, Дальневосточная транспортная прокуратура
В Магадане самолет при попытке взлета выкатился за пределы ВПП

В Магадане самолет выкатился за пределы ВПП из-за неисправности

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 22 янв - РИА Новости. Самолет Магадан-Москва с 335 пассажирами на борту при попытке взлета выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) из-за технической неисправности, никто не пострадал, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
"Сегодня воздушное судно, находившееся на взлетно-посадочной полосе для набора скорости и подготовки к вылету по маршруту Магадан-Москва, в связи с технической неисправностью выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 335 пассажиров. Члены экипажа и пассажиры не пострадали", - говорится в сообщении ведомства.
Самолет Boeing, совершивший аварийную посадку в Красноярске - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Самолет из Ташкента совершил аварийную посадку в Красноярске
21 января, 11:01
 
МагаданПроисшествияДальневосточная транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала