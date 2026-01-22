https://ria.ru/20260122/samolet-2069490485.html
В Магадане самолет при попытке взлета выкатился за пределы ВПП
В Магадане самолет при попытке взлета выкатился за пределы ВПП - РИА Новости, 22.01.2026
В Магадане самолет при попытке взлета выкатился за пределы ВПП
Самолет Магадан-Москва с 335 пассажирами на борту при попытке взлета выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) из-за технической неисправности, никто
магадан
В Магадане самолет при попытке взлета выкатился за пределы ВПП
