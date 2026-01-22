Каждый второй самолет в России к 2030 году должен быть отечественным

https://ria.ru/20260122/samolet-2069450544.html
2026-01-22T00:29:00+03:00
2026-01-22T00:29:00+03:00
2026-01-22T00:30:00+03:00
россия
РИА Новости: 50% самолетов в России к 2030 году должен быть отечественным
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Каждый второй самолет во флоте российских авиакомпаний должен быть отечественного производства, следует из документов правительства, которые изучило РИА Новости.
"Доля самолетов отечественного производства в парке российских авиаперевозчиков ... 2030 год - 50%", - говорится в документе.
Сейчас в парках отечественных авиакомпаний 19% самолетов российского производства, к 2028 году этот показатель должен достигнуть 30%, а к 2030 году - 50%.
Также запланировано увеличение количества отечественных беспилотных авиационных систем (БАС) на российском рынке. Если сейчас российские БАС составляют около 43% рынка, к 2028 году их должно быть более половины, а к 2030 году - более 70%.
В январе 2024 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин
сообщал, что более 600 полностью российских лайнеров должно быть построено за следующие шесть лет. Основу парка российских авиакомпаний составят самолеты SSJ-New, МС-21-310
, Ил-114-300, Ту-214
и Ил-96-300
.