Рейтинг@Mail.ru
Каждый второй самолет в России к 2030 году должен быть отечественным - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:29 22.01.2026 (обновлено: 00:30 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/samolet-2069450544.html
Каждый второй самолет в России к 2030 году должен быть отечественным
Каждый второй самолет в России к 2030 году должен быть отечественным - РИА Новости, 22.01.2026
Каждый второй самолет в России к 2030 году должен быть отечественным
Каждый второй самолет во флоте российских авиакомпаний должен быть отечественного производства, следует из документов правительства, которые изучило РИА... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T00:29:00+03:00
2026-01-22T00:30:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
мс-21
ил-114-300
ту-214
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970193377_0:157:2897:1787_1920x0_80_0_0_ae0d4be39e6b1e8a6087ef9171e06088.jpg
https://ria.ru/20251220/minpromtorg-2063483235.html
https://ria.ru/20250909/rossiya-2040541964.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970193377_276:0:2852:1932_1920x0_80_0_0_37b7688fb3751adfac0e2509c91386b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, мс-21, ил-114-300, ту-214
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, МС-21, Ил-114-300, Ту-214
Каждый второй самолет в России к 2030 году должен быть отечественным

РИА Новости: 50% самолетов в России к 2030 году должен быть отечественным

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкСамолет МС-21
Самолет МС-21 - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Каждый второй самолет во флоте российских авиакомпаний должен быть отечественного производства, следует из документов правительства, которые изучило РИА Новости.
"Доля самолетов отечественного производства в парке российских авиаперевозчиков ... 2030 год - 50%", - говорится в документе.
Самолет МС-21 - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В Минпромторге оценили проект российского широкофюзеляжного самолета
20 декабря 2025, 10:36
Сейчас в парках отечественных авиакомпаний 19% самолетов российского производства, к 2028 году этот показатель должен достигнуть 30%, а к 2030 году - 50%.
Также запланировано увеличение количества отечественных беспилотных авиационных систем (БАС) на российском рынке. Если сейчас российские БАС составляют около 43% рынка, к 2028 году их должно быть более половины, а к 2030 году - более 70%.
В январе 2024 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что более 600 полностью российских лайнеров должно быть построено за следующие шесть лет. Основу парка российских авиакомпаний составят самолеты SSJ-New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Запад загнал Россию в угол, а она из него взлетела
9 сентября 2025, 08:00
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМС-21Ил-114-300Ту-214
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала