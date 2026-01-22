Рейтинг@Mail.ru
На Западе набросились на Рютте после дерзких слов о России в Давосе
15:00 22.01.2026 (обновлено: 15:04 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/ryutte-2069597177.html
На Западе набросились на Рютте после дерзких слов о России в Давосе
На Западе набросились на Рютте после дерзких слов о России в Давосе - РИА Новости, 22.01.2026
На Западе набросились на Рютте после дерзких слов о России в Давосе
Ограниченное мировоззрение руководства европейских стран - членов НАТО препятствует их независимости от США, заявил британский журналист Афшин Раттанси в... РИА Новости, 22.01.2026
в мире, россия, давос, сша, марк рютте, нато
В мире, Россия, Давос, США, Марк Рютте, НАТО
На Западе набросились на Рютте после дерзких слов о России в Давосе

Журналист Раттанси: европейские страны НАТО рискуют остаться вассалами США

© AP Photo / Markus Schreiber Генсек НАТО Марк Рютте на экономическом форуме в Давосе
 Генсек НАТО Марк Рютте на экономическом форуме в Давосе
© AP Photo / Markus Schreiber
Генсек НАТО Марк Рютте на экономическом форуме в Давосе
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Ограниченное мировоззрение руководства европейских стран - членов НАТО препятствует их независимости от США, заявил британский журналист Афшин Раттанси в соцсети X.
Так журналист отреагировал на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что главным противником альянса является Россия.
Военнослужащие НАТО стреляют из артиллерийского орудия во время учений - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
"Все кончено": в США выступили с резким заявлением о НАТО и России
Вчера, 03:43
"Европейские страны НАТО останутся вассалами Вашингтона, поскольку их руководство лишено воображения, чтобы мыслить нестандартно, выходя за рамки догматичного, саморазрушительного мировоззрения", — написал он.
Раттанси также обратил внимание на недальновидность лидеров европейских государств, которые до сих пор не смогли понять, что урегулирование вражды с Россией отвечает их интересам.
Ранее американская газета Washington Post писала, что разногласия внутри НАТО грозят ее существованию.
Между тем в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность Североатлантического блока у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил организации в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Париж, Франция - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
"США нам не союзник": во Франции задумали выйти из НАТО
17 января, 01:07
 
В миреРоссияДавосСШАМарк РюттеНАТО
 
 
