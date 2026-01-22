https://ria.ru/20260122/ryutte-2069557041.html
Сделка с США по Гренландии усилит вклад НАТО в Арктику, заявил Рютте
22.01.2026
Сделка с США по Гренландии усилит вклад НАТО в Арктику, заявил Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что сделка с президентом США Дональдом Трампом по Гренландии будет означать увеличение вклада стран НАТО в безопасность Арктики,... РИА Новости, 22.01.2026
в мире
гренландия
дональд трамп
нато
марк рютте
сша
арктика
гренландия
сша
арктика
Сделка с США по Гренландии усилит вклад НАТО в Арктику, заявил Рютте
Рютте: сделка с США по Гренландии усилит вклад НАТО в безопасность Арктики
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что сделка с президентом США Дональдом Трампом по Гренландии будет означать увеличение вклада стран НАТО в безопасность Арктики, передает агентство Рейтер по итогам интервью.
"Рютте заявил, что рамочное соглашение с Трампом будет означать, что союзникам по НАТО придется усилить меры по обеспечению безопасности в Арктике", - передает агентство.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.