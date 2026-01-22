Рютте рассказал, что обсуждалось на встрече с Трампом

ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте утверждает, что на его переговорах с президентом США Дональдом Трампом территориальная принадлежность Гренландии не обсуждалась.
"Этот вопрос больше не поднимался в моих сегодняшних разговорах, которые прошли в приятной атмосфере. Президент (Трамп - ред.) очень сосредоточен на том, что нам нужно сделать, чтобы обеспечить безопасность этого огромного региона", - сказал Рютте телеканалу Fox News, комментируя общение с Трампом на полях форума в Давосе.
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Трамп показал сообщение от Рютте о Гренландии
20 января, 10:06