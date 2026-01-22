Рейтинг@Mail.ru
Рютте рассказал, что обсуждалось на встрече с Трампом
22.01.2026
Рютте рассказал, что обсуждалось на встрече с Трампом
Рютте рассказал, что обсуждалось на встрече с Трампом - РИА Новости, 22.01.2026
Рютте рассказал, что обсуждалось на встрече с Трампом
Генсек НАТО Марк Рютте утверждает, что на его переговорах с президентом США Дональдом Трампом территориальная принадлежность Гренландии не обсуждалась. РИА Новости, 22.01.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Рютте рассказал, что обсуждалось на встрече с Трампом

Рютте не обсуждал с Трампом территориальную принадлежность Гренландии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте утверждает, что на его переговорах с президентом США Дональдом Трампом территориальная принадлежность Гренландии не обсуждалась.
"Этот вопрос больше не поднимался в моих сегодняшних разговорах, которые прошли в приятной атмосфере. Президент (Трамп - ред.) очень сосредоточен на том, что нам нужно сделать, чтобы обеспечить безопасность этого огромного региона", - сказал Рютте телеканалу Fox News, комментируя общение с Трампом на полях форума в Давосе.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Гренландии заявили, что в водах острова нет российских судов
02:54
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Ранее в Давосе Трамп заявил, что не может представить себе сценария, в котором США стали бы воевать с Данией, являющейся партнером США по НАТО, из-за Гренландии. Он отметил, что сейчас обсуждается долгосрочная сделка по Гренландии, назвав сроком ее действия вечность.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Трамп показал сообщение от Рютте о Гренландии
20 января, 10:06
 
В миреГренландияСШАДавосДональд ТрампМарк РюттеНАТО
 
 
