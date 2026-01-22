Рейтинг@Mail.ru
14:03 22.01.2026 (обновлено: 14:22 22.01.2026)
Новые страны могут присоединиться к работе Совета мира, заявил Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что к участию в работе "Совета мира" по Газе могут присоединиться новые страны. РИА Новости, 22.01.2026
в мире, сша, давос, марко рубио
В мире, США, Давос, Марко Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио выступает на заседании, посвященном инициативе "Совет мира" президента США Дональда Трампа, на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 22 января 2026
Государственный секретарь США Марко Рубио выступает на заседании, посвященном инициативе "Совет мира" президента США Дональда Трампа, на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 22 января 2026
ДАВОС, 22 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что к участию в работе "Совета мира" по Газе могут присоединиться новые страны.
"Я благодарю каждого из лидеров, которые присутствуют здесь сегодня, и все страны, уже подтвердившие участие, а также многих других, которые еще присоединятся", - заявил Рубио в Давосе после церемонии подписания устава "Совета мира" по Газе.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф церемонии подписания устава Совета мира в Давосе. 22 января 2026 - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Совет мира будет работать не только в Газе, заявил Уиткофф
