Часть Ровно осталась без света из-за аварии
Часть Ровно осталась без света из-за аварии - РИА Новости, 22.01.2026
Часть Ровно осталась без света из-за аварии
Часть города Ровно на западе Украины осталась без электроснабжения из-за аварии в электросетях, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.01.2026
Часть Ровно осталась без света из-за аварии в электросетях