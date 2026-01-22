Рейтинг@Mail.ru
Часть Ровно осталась без света из-за аварии - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:22 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/rovno-2069708462.html
Часть Ровно осталась без света из-за аварии
Часть Ровно осталась без света из-за аварии - РИА Новости, 22.01.2026
Часть Ровно осталась без света из-за аварии
Часть города Ровно на западе Украины осталась без электроснабжения из-за аварии в электросетях, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T22:22:00+03:00
2026-01-22T22:22:00+03:00
в мире
ровно
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153017/23/1530172396_0:0:3840:2160_1920x0_80_0_0_f0792e45731381de8c3bc287eb3f968e.jpg
https://ria.ru/20260120/skandal-2069132784.html
ровно
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153017/23/1530172396_481:0:3361:2160_1920x0_80_0_0_e10c523f025c3192e4ccb2c2a46ce52b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ровно, украина
В мире, Ровно, Украина
Часть Ровно осталась без света из-за аварии

Часть Ровно осталась без света из-за аварии в электросетях

© Pixabay / ColiN00BЛампочки
Лампочки - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Pixabay / ColiN00B
Лампочки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Часть города Ровно на западе Украины осталась без электроснабжения из-за аварии в электросетях, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Часть Ровно осталась без света из-за аварии в связи с перегрузкой сетей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Точное количество лишившихся света жителей не приводится.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
Блэкаут в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
На Украине разразился скандал из-за песни про блэкаут
20 января, 18:51
 
В миреРовноУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала