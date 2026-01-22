"Ростех" разработал многопульные патроны для борьбы с дронами

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Специалисты холдинга "Высокоточные комплексы" разработали многопульные патроны "Многоточие" для борьбы с дронами, в том числе, миниатюрными, Специалисты холдинга "Высокоточные комплексы" разработали многопульные патроны "Многоточие" для борьбы с дронами, в том числе, миниатюрными, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации "Ростех" разработал и произвел первые партии многопульных патронов СЦ 226 и СЦ 228 "Многоточие". Новые боеприпасы значительно повышают эффективность стрельбы по малоразмерным БПЛА из штатного стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что патроны СЦ 226 калибра 5,45х39 мм и СЦ 228 калибра 7,62х54 мм содержат трехэлементную пулю, которая разделяется в полете. Гильзы и порох в них для упрощения серийного производства обычные.

Патроны конструктивно устроены так, все три элемента при выходе из канала ствола равномерно разделяются. Это увеличивает кучность стрельбы и существенно повышает вероятность поражения малоразмерных целей, утверждают разработчики.

Как отметил индустриальный директор кластера вооружений " Ростеха Бекхан Оздоев , боеприпасы разработаны с учетом реалий современного боя, где одной из главных угроз для бойцов стали миниатюрные беспилотники. По его словам, практика показывает, что стрелковое оружие является эффективным средством защиты от БПЛА.

"Новые многопульные боеприпасы повышают эту эффективность в 2,5 раза на дальности до 300 метров по сравнению с штатными патронами. Они уже прошли опытную эксплуатацию в зоне проведения специальной военной операции и отлично зарекомендовали себя в работе по малоразмерным и высокоманевренным воздушным целям", – сказал Оздоев.