Глава МИД Швейцарии планирует посетить Россию

ДАВОС, 22 янв - РИА Новости. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что намерен лично посетить Россию в этом году.
Путин оценил отношения России с европейскими странами
15 января, 16:57
"Главная цель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - положить конец войне на Украине. Крайне важно, чтобы, если в ближайшие дни будет достигнуто соглашение о прекращении огня, группа специалистов ОБСЕ смогла отправиться на место в течение 48 часов", - заявил Кассис на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
В ноябре глава отдела коммуникаций Федерального департамента иностранных дел Николя Бидо также сообщал о планах Кассиса отправиться в Москву. Согласно изданию Temps, "приоритетом" Швейцарии является поездка в Киев, Тбилиси и Москву в феврале. О намерении совершить эту поездку было сообщено 57 государствам-членам на встрече министров в Вене в конце сентября.
Посол: Россия перестала считать Берн нейтральным посредником по Украине
20 декабря 2025, 09:55
Последний раз Кассис посещал Россию в 2019 году. В ноябре того же года в страну также приехал занимавший тогда пост президента Ули Мауэр.
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с Кассисом на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре, заявив о том, что Швейцария утратила реноме заслуживающего доверие нейтрального посредника. Министры также обсудили деятельность ОБСЕ в контексте предстоящего председательства Швейцарии в организации в 2026 году. Российская сторона подробно рассказала о своей оценке "причин удручающего положения дел в ОБСЕ и деградации ее роли в сфере обеспечения безопасности и сотрудничества".
Занимавший ранее пост постоянного представителя РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в сентябре заявил, что Россия призвала швейцарское председательство в 2026 году начать процесс возвращения ОБСЕ к её предназначению как площадки для честного диалога и сотрудничества.
Швейцария и Австрия де-факто утратили нейтралитет, заявила Кнайсль
19 октября 2025, 04:04