Глава МИД Швейцарии планирует посетить Россию

ДАВОС, 22 янв - РИА Новости. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что намерен лично посетить Россию в этом году.

Последний раз Кассис посещал Россию в 2019 году. В ноябре того же года в страну также приехал занимавший тогда пост президента Ули Мауэр.