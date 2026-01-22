Рейтинг@Mail.ru
16:00 22.01.2026
Глава МИД Швейцарии планирует посетить Россию
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что намерен лично посетить Россию в этом году. РИА Новости, 22.01.2026
в мире, швейцария, россия, киев, сергей лавров, александр лукашевич, обсе, оон
В мире, Швейцария, Россия, Киев, Сергей Лавров, Александр Лукашевич, ОБСЕ, ООН
Глава МИД Швейцарии планирует посетить Россию

Глава МИД Швейцарии Кассис заявил о намерении посетить Россию в этом году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис
Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДАВОС, 22 янв - РИА Новости. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что намерен лично посетить Россию в этом году.
"Министр иностранных дел Иньяцио Кассис планирует лично посетить Россию в рамках председательства Швейцарии в ОБСЕ", - сообщает телерадиокомания RTS со ссылкой на слова министра. Предполагаемую дату визита он при этом не сообщил.
Путин об отношениях России со странами Европы - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Путин оценил отношения России с европейскими странами
15 января, 16:57
Министр отметил, что также намерен совершить визиты в Киев и Вашингтон в рамках председательства Швейцарии в ОБСЕ.
"Главная цель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - положить конец войне на Украине. Крайне важно, чтобы, если в ближайшие дни будет достигнуто соглашение о прекращении огня, группа специалистов ОБСЕ смогла отправиться на место в течение 48 часов", - заявил Кассис на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
В ноябре глава отдела коммуникаций Федерального департамента иностранных дел Николя Бидо также сообщал о планах Кассиса отправиться в Москву. Согласно изданию Temps, "приоритетом" Швейцарии является поездка в Киев, Тбилиси и Москву в феврале. О намерении совершить эту поездку было сообщено 57 государствам-членам на встрече министров в Вене в конце сентября.
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Посол: Россия перестала считать Берн нейтральным посредником по Украине
20 декабря 2025, 09:55
Последний раз Кассис посещал Россию в 2019 году. В ноябре того же года в страну также приехал занимавший тогда пост президента Ули Мауэр.
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с Кассисом на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре, заявив о том, что Швейцария утратила реноме заслуживающего доверие нейтрального посредника. Министры также обсудили деятельность ОБСЕ в контексте предстоящего председательства Швейцарии в организации в 2026 году. Российская сторона подробно рассказала о своей оценке "причин удручающего положения дел в ОБСЕ и деградации ее роли в сфере обеспечения безопасности и сотрудничества".
Занимавший ранее пост постоянного представителя РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в сентябре заявил, что Россия призвала швейцарское председательство в 2026 году начать процесс возвращения ОБСЕ к её предназначению как площадки для честного диалога и сотрудничества.
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Швейцария и Австрия де-факто утратили нейтралитет, заявила Кнайсль
19 октября 2025, 04:04
 
