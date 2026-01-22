https://ria.ru/20260122/rossiya-2069526085.html
Вопросы по Гренландии не касаются России, заявил Песков
Вопросы по Гренландии не касаются России, заявил Песков - РИА Новости, 22.01.2026
Вопросы по Гренландии не касаются России, заявил Песков
Все, что касается Гренландии - это не дело Москвы, у России много своих вопросов, которыми нужно заниматься, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T11:39:00+03:00
2026-01-22T11:39:00+03:00
2026-01-22T11:49:00+03:00
гренландия
россия
москва
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063222145_0:72:3061:1794_1920x0_80_0_0_ca8e2a9fd5ab29dc54fe7f44f0d7034b.jpg
https://ria.ru/20260121/putin-2069438433.html
гренландия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063222145_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_419fa657df2c3c41efcd2439f8d8fdea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гренландия, россия, москва, дмитрий песков
Гренландия, Россия, Москва, Дмитрий Песков
Вопросы по Гренландии не касаются России, заявил Песков
Песков: у России много своих вопросов, которыми нужно заниматься