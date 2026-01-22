Рейтинг@Mail.ru
10:28 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/rossiya-2069504782.html
Авиакомпания "Россия" прокомментировала инцидент в аэропорту Магадана
Пассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании "Россия" . Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Россия" прокомментировала инцидент с самолетом, выполнявшим рейс из Магадана в Москву: лайнер был вынужден прервать взлет по техническим причинам.
"На начальном этапе разбега самолёт, выполнявший рейс FV6290 Магадан - Москва за 22 января, по технической причине прекратил выполнение взлёта... В процессе торможения произошло сближение передней стойки шасси с фонарём освещения без пересечения пределов ВПП. Самолёт был оперативно отбуксирован к заданию аэровокзала", - говорится в сообщении авакомпании.
МагаданМосква
 
 
