Россияне купили 130 тысяч новых легковых автомобилей ушедших брендов

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россияне в 2025 году купили 130 тысяч новых легковых автомобилей брендов, официально ушедших из страны, это примерно 10% рынка в данном сегменте, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"Четыре года назад в Россию прекратили поставлять автомобили глобальные бренды… Тем не менее не все российские покупатели мечтают о китайских автомобилях. В прошлом году каждый десятый новый автомобиль (130 тысяч штук) можно отнести к "глобальной альтернативе", - написал Целиков в своем Telegram-канале.
В топ-5 также вошли корейская KIA (10 181 штука), немецкий Mercedes-Benz (9 430 штук) и корейский Hyundai (8 745 штук). Целиков отмечает, что у корейских брендов динамика продаж отрицательная (-39% и -41% соответственно), а немецкий премиальный бренд вырос на 35%.
В десятку лидеров попали также немецкий Volkswagen (7 812 штук), японская Mazda (6 907 штук), чешская Skoda (5 951 штука), японский Lexus (4 875 штук) и немецкая Audi (4 556 штук).
"Пожалуй, это топ-10 самых сильных автомобильных брендов в умах россиян… Но есть один нюанс. Почти половина из этих автомобилей глобальных брендов (49,1%) была произведена в Китае", - отметил аналитик.
