Россия призвала структуры ОБСЕ дать оценку положению русскоязычных в Латвии
19:27 22.01.2026
Россия призвала структуры ОБСЕ дать оценку положению русскоязычных в Латвии
Россия призвала структуры ОБСЕ дать оценку положению русскоязычных в Латвии
Россия призывает профильные исполнительные структуры ОБСЕ отреагировать на масштабную дискриминацию русского и русскоязычного населения в Латвии, а также дать... РИА Новости, 22.01.2026
в мире, латвия, россия, рига, дмитрий полянский, обсе
В мире, Латвия, Россия, Рига, Дмитрий Полянский, ОБСЕ
Россия призвала структуры ОБСЕ дать оценку положению русскоязычных в Латвии

Полянский: Россия призвала ОБСЕ отреагировать на дискриминацию русских в Латвии

ВЕНА, 22 янв - РИА Новости. Россия призывает профильные исполнительные структуры ОБСЕ отреагировать на масштабную дискриминацию русского и русскоязычного населения в Латвии, а также дать оценку действиям латвийских властей в сфере прав человека, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Призываем профильные исполструктуры ОБСЕ наконец-то дать оценку проводимым репрессиям и отреагировать на масштабную дискриминацию русского и русскоязычного населения в Латвии", - сказал он на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг.
Дипломат добавил, что российская сторона просит рассматривать это выступление в качестве официального обращения в адрес Верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств Кристофера Кампа, директора Бюро ОБСЕ по деминститутам и правам человека Марии Телалиан и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Яна Броту.
Постпред РФ пояснил, что в Латвии продолжаются системные нарушения обязательств в области демократических свобод и прав человека, в том числе в отношении национальных меньшинств. Он добавил, что власти страны проводят курс на вытеснение русского языка и культуры из общественной жизни, ограничивают право на образование на родном языке и применяют репрессивные меры против правозащитников, журналистов и общественных деятелей.
Полянский также обратил внимание на сохранение института негражданства, в рамках которого, по его словам, около 165 тысяч жителей страны (около 9% от всего населения Латвии) лишены ряда социальных и политических прав, а также на принятые миграционные поправки, в результате которых часть русскоязычных жителей была вынуждена покинуть Латвию.
"Латвийские власти последовательно проводят курс на отмену всего русского. При этом Рига особо не задумывается над тем, что такая "культура отмены" бьет прежде всего по собственному населению, истории и традициям, которые неразрывны с нашей страной. Однако это не останавливает, а лишь раззадоривает русофобов", - отметил он.
