Россия призвала структуры ОБСЕ дать оценку положению русскоязычных в Латвии

ВЕНА, 22 янв - РИА Новости. Россия призывает профильные исполнительные структуры ОБСЕ отреагировать на масштабную дискриминацию русского и русскоязычного населения в Латвии, а также дать оценку действиям латвийских властей в сфере прав человека, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Дипломат добавил, что российская сторона просит рассматривать это выступление в качестве официального обращения в адрес Верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств Кристофера Кампа, директора Бюро ОБСЕ по деминститутам и правам человека Марии Телалиан и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Яна Броту.