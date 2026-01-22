https://ria.ru/20260122/rossija-2069618211.html
В России установлен исторический максимум энергопотребления
Исторический максимум энергопотребления установлен в энергосистеме России 22 января на уровне 171,943 ГВт, сообщили в "Системном операторе Единой энергосистемы" РИА Новости, 22.01.2026
