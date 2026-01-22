В России установлен исторический максимум энергопотребления

«

"Сегодня в часы утреннего максимума нагрузки потребление электрической мощности в Единой энергосистеме России достигло исторического рекорда. Наибольшее за всю историю Единой энергосистемы потребление составило 171 943 МВт, что на 554 МВт больше предыдущего исторического максимума, зафиксированного 11 декабря 2023 года", - сказано в сообщении.