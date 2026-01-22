Рейтинг@Mail.ru
15:54 22.01.2026
В России установлен исторический максимум энергопотребления
Исторический максимум энергопотребления установлен в энергосистеме России 22 января на уровне 171,943 ГВт, сообщили в "Системном операторе Единой энергосистемы" РИА Новости, 22.01.2026
экономика, россия, со еэс, энергетика
Экономика, Россия, СО ЕЭС, Энергетика
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередачи
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Исторический максимум энергопотребления установлен в энергосистеме России 22 января на уровне 171,943 ГВт, сообщили в "Системном операторе Единой энергосистемы" ("СО ЕЭС").
"Сегодня в часы утреннего максимума нагрузки потребление электрической мощности в Единой энергосистеме России достигло исторического рекорда. Наибольшее за всю историю Единой энергосистемы потребление составило 171 943 МВт, что на 554 МВт больше предыдущего исторического максимума, зафиксированного 11 декабря 2023 года", - сказано в сообщении.
Основной причиной повышения нагрузки стали устойчивые морозы, охватившие значительную часть территории страны, добавили в регуляторе.
ЭкономикаРоссияСО ЕЭСЭнергетика
 
 
