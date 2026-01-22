Рейтинг@Mail.ru
03:41 22.01.2026
В России утвердили правила диспансеризации для переболевших COVID-19
В России утвердили правила диспансеризации для переболевших COVID-19
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
В России утвердили правила диспансеризации для переболевших COVID-19

РИА Новости: диспансеризацию переболевших COVID-19 будут проводить в два этапа

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Правила углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19 утвердили в России, перечень проводимых исследований и медицинских вмешательств состоит из двух этапов, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Эта диспансеризация проводится в целях выявления у граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), признаков развития хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, а также определения медицинских показаний к выполнению дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания.
Планшетный компьютер с программой на тему Здоровье человека - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Россияне начнут проходить диспансеризацию по новым правилам
9 января, 02:06
Так, на первом этапе пациенту проводится измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое; тест с 6-минутной ходьбой при исходной сатурации кислорода крови 95% и выше в сочетании с наличием у гражданина жалоб на одышку, отеки, которые появились впервые или интенсивность которых повысилась.
Также в перечень вошло исследование функции внешнего дыхания, общий и биохимический анализ крови, а также определение концентрации Д-димера (риск тромбоза) в крови у граждан, перенесших COVID-19 средней степени тяжести и выше; проведение рентгенографии органов грудной клетки (если не выполнялась ранее в течение года); осмотр врачом-терапевтом (участковым терапевтом, врачом общей практики).
Второй этап диспансеризации проводится по результатам первого в целях дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания. В него входят проведение эхокардиографии и проведение компьютерной томографии легких (в случае показателя сатурации в покое 94% и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой).
Также в перечень вошли дуплексное сканирование вен нижних конечностей при наличии показаний по результатам определения концентрации Д-димера в крови.
Полис обязательного медицинского страхования - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Анализ на сердечно-сосудистые риски стал доступен россиянам по ОМС
Вчера, 04:47
 
