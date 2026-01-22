Россия достигнет цифровой зрелости к 2030 году

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Россия нацелена на достижение цифровой зрелости ключевых отраслей экономики, а также государственного управления в 2030 году, следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Цифровая зрелость" является наиболее важным результатом цифровой трансформации и подразумевает под собой переход к принятию управленческих решений на основе данных.

В рамках достижения цифровой зрелости планируется "автоматизировать большую часть операций в рамках единых отраслевых цифровых платформ". Сделать это нужно с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.