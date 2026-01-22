Рейтинг@Mail.ru
Россия достигнет цифровой зрелости к 2030 году - РИА Новости, 22.01.2026
02:42 22.01.2026
Россия достигнет цифровой зрелости к 2030 году
Россия достигнет цифровой зрелости к 2030 году - РИА Новости, 22.01.2026
Россия достигнет цифровой зрелости к 2030 году
Россия нацелена на достижение цифровой зрелости ключевых отраслей экономики, а также государственного управления в 2030 году, следует из документов... РИА Новости, 22.01.2026
экономика
россия
россия
2026
Россия достигнет цифровой зрелости к 2030 году

РИА Новости: Россия достигнет цифровой зрелости ключевых отраслей к 2030 году

Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Россия нацелена на достижение цифровой зрелости ключевых отраслей экономики, а также государственного управления в 2030 году, следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Цифровая зрелость" является наиболее важным результатом цифровой трансформации и подразумевает под собой переход к принятию управленческих решений на основе данных.
В рамках достижения цифровой зрелости планируется "автоматизировать большую часть операций в рамках единых отраслевых цифровых платформ". Сделать это нужно с учетом ускоренного внедрения технологий обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.
На конец 2024 года уровень цифровой зрелости в России составлял 34%, а в 2025 году – 45%. В этом году показатель должен достигнуть 56%, а уже по итогам 2030 года – 100%.
Росатом - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Цифровое ресурсоснабжение: "Росатом" предлагает автоматизировать сферу ЖКХ
31 октября 2025, 10:10
 
